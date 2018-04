Jennifer Aniston repite dupla exitosa

La actriz Jennifer Aniston se reunirá con el actor Adam Sandler, después de del estreno de la comedia romántica “Una esposa de mentiras”.

Esta vez traen en manos una nueva comedia que comedia que será llamada “Murder Mystery” y que será producida para la plataforma Netflix, informó la revista especializada en entretenimiento Variety.

No se trata de la primera vez que Aniston y Sandler trabajan juntos pues ya formaron la dupla protagonista de “Just Go With It” (“Una esposa de mentira” para Latinoamérica) en el 2011. La comedia recaudó en taquilla $215 millones.

Para Adam Sandler no es la primera película para la cadena Netflix.

Previamente hizo “The Ridiculous Six”, “The Do-Over”, “Sandy Wexler” y ahora viene rodando un especial de stand up por gran parte de EUA

“Murder Mystery”, será dirigida por Kyle Newacheck es el director elegido para este filme de Netflix mientras que James Vanderbilt hará el guion de una historia que promete cautivar a los millones de fans de ambos artistas.

La película se centrará en un matrimonio estadounidense que se va de vacaciones a Europa, donde, por error, se convierten en los principales sospechosos del asesinato de un millonario.

Varios fanáticos de las estrellas, mostraron su felicidad de volver a ver a este par en nueva comedia que pretende conquistar.

Aniston, conocida en todo el mundo por la serie “Friends”, también tiene previsto rodar próximamente una serie televisiva para Apple junto a la actriz Reese Witherspoon sobre un grupo de profesionales que trabajan en los programas informativos matinales de la televisión.

Por su parte, Sandler tiene un acuerdo de colaboración con Netflix, una plataforma en la que ha estrenado cintas como “The Meyerowitz Stories” o “Sandy Wexler”.