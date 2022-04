Jennifer Aniston reveló un problema que la atormentó por décadas: “Empezó como algo que yo aceptaba”

Jennifer Aniston reveló en una entrevista reciente que sufrió durante décadas problemas de sueño como insomnio, sonambulismo e incluso ansiedad a la hora de dormir.

Para la estrella de Friends irse a la cama era “casi como caminar por la tabla”, tal como describió en diálogo con la revista People y aseguró que le trajo muchos problemas en su día a día.

Jennifer Aniston reveló que sufrió problemas de sueño durante décadas (Foto: Instagram @jenniferaniston)

“Creo que empezó en algún momento de mis 30 años o incluso antes, pero uno no nota los efectos de la falta de sueño cuando es más joven porque es invencible”, sostuvo Aniston. “Empezó como algo que simplemente aceptaba y luego, de repente, te das cuenta de los efectos de tu falta de sueño y de cómo afecta a tu día, a tu trabajo, a tu función mental y a tu físico”, enumeró la actriz de 53 años.

Cuando se iba a acostar, Jennifer intentaba dormirse y terminaba mirando el reloj, algo que resultaba siendo peor porque la hacía concentrarse en el tiempo que pasaba y en las horas de sueño que le faltaban. “Y cuanto más me preocupo por eso, más difícil es conciliar el sueño”, confesó. El solo hecho de que llegara la noche le hacía temer otra larga jornada de “contar grietas en las paredes”, aseguró.

También sufrió sonambulismo. Dijo que se despertó varias veces por el sonido estridente de las alarmas de su casa que ella misma había activado caminando dormida por el hogar. “Creo que ya no lo hago, eso era cuando estaba muy privada de sueño”, aclaró.

Jennifer Aniston sufría insomnio, sonambulismo e incluso ansiedad a la hora de dormir (Foto: Instagram @jenniferaniston)

Lamentablemente tardó demasiado en buscar un diagnóstico médico para su problema de sueño. “Se convirtió en algo con lo que realmente estaba luchando”, aseguró Aniston. “Era lo último en la lista, pero no podés cumplir con los tres pilares de la salud -que son la dieta, el ejercicio y el sueño- si no podés hacer ejercicio y no podés comer bien porque no dormiste bien, porque tu reloj corporal está completamente alterado”, explicó.

Ahora se unió a una nueva campaña, Seize the Night and Day (”Aprovecha la noche y el día”), en la que la gente puede encontrar noticias y consejos para tratar sus propios problemas de sueño.

Qué hizo Jennifer Aniston para resolver su problema de sueño

Además de la ayuda médica, la actriz dijo que tener un ritual nocturno marca una gran diferencia. Actualmente se da el tiempo necesario para relajarse con algunos estiramientos o yoga, y deja el teléfono fuera de la habitación.

También intenta “hacer que la hora de acostarse sea la misma todas las noches, lo cual es un reto para nosotros los actores”, reconoció.

Estiramientos, relajación y el teléfono fuera de la habitación, las claves de Jennifer Aniston para volver a conciliar el sueño (Foto: AP)

Lo que Aniston definitivamente no está dispuesta a dejar de hacer, aunque eso signifique un mejor descanso, es dormir en la cama con sus tres perros. “¡Es demasiado acogedor cuando se abrazan!”, remarcó.

“Vale la pena. Sobre todo porque Chesterfield [su perro de 1 año y medio] ya no es un cachorro. Ahora sólo tiene un sueño dulce y profundo. De hecho, a veces envidio su sueño”, confesó la actriz.