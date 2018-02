Tristes comunicados llegan a Hollywood Jennifer Aniston y Justin Theroux se separan, según confirmaron ayer personas allegadas a la artista.

Con esta noticia, parece que ni Brad Pitt ni Jennifer Aniston han conseguido rehacer sus vidas. Ellos estuvieron casados durante cinco años, pero se divorciaron en 2005. Muchos ven esto como una oportunidad para que vuelvan a estar juntos.

El primero en iniciar una nueva relación fue el protagonista de Troya, quien se unió a Angelina Jolie. Aunque su matrimonio fue tambaleante, finalmente él y Jolie en 2016 anunciaron vivir separados.

Por otra parte, Jennifer Aniston la actriz de “Friends” se dio una segunda oportunidad con Justin Theroux, ellos se conocieron en Hawái durante el rodaje de “Tropic Thunder” en 2008. Anunciaron su compromiso en agosto de 2012 y se casaron en agosto de 2015.

Sin que nadie lo sospechara allegados a la actriz confirmaron que se separó de su esposo. "Esta decisión fue mutua y hecha amorosamente a fines del año pasado", indicó la pareja en un comunicado divulgado por el agente de Aniston, Stephen Huvane.

"Somos dos mejores amigos que hemos decidido separarnos como pareja, pero esperamos continuar nuestra querida amistad. Normalmente haríamos esto en privado, pero dado que la industria de los chismes no puede resistir la oportunidad de especular e inventar, queríamos transmitir la verdad directamente ", agregó el texto.

Theroux acaba de rodar en Budapest la película The Spy Who Dumped Me y permanecía mucho en Nueva York, se especula que la distancia y ajustadas agendas, fueron el detonante.