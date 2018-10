Jennifer Garner: "Sabía que podía volver a la acción "

La actriz Jennifer Garner (Estados Unidos, 1972) vuelve al género de acción que la convirtió en una estrella de Hollywood en "Matar o morir", cuyo título original es "Peppermint". La cinta muestra cómo una madre, Riley, interpretada por Garner, tras cinco años en el exilio, vuelve para vengarse de las personas que asesinaron a su esposo e hija, así como del sistema que los dejó libres.

¿Qué le atrajo del proyecto?

Estaba muy entusiasmada la primera vez que leí el guion de "Matar o morir", porque es una historia original, no está basada en nada y eso ya no sucede, y contiene una mujer fuerte. Sentí que por mucho tiempo hice acción hace mucho, obviamente, hace mucho que no lo hago y sentí que perdí una chance ya que ¿por qué otra cosa pelearías más que por tu familia? Nunca tuve la chance de actuar esa necesidad visceral de proteger o defender a alguien de tu familia.

¿Y de la historia?

El esposo de Riley, Christopher, es un mecánico y trabaja muy duro, pero quiere darle a su familia lo que no tienen: estabilidad económica. En especial porque se acerca Navidad y el cumpleaños de su hija, y le tienta la idea de aceptar un trabajo con compañeros desagradables y rompiendo la ley. Finalmente decide no hacerlo, pero para el momento que toma esa decisión, los compañeros desagradables, por el otro lado, se enteran de que él probablemente quiera hacer algo contra ellos y lo asesinan a él y a su hija Carly, la noche de su cumpleaños.

Mi personaje, Riley, ve que todo esto sucede enfrente suyo, ve a la gente que mató a su familia, pierde la cabeza, claramente. Ella termina herida también y apenas se recupera, quiere llevar a la justicia a esa gente y que vayan a prisión.

Hábleme sobre la evolución de Riley.

Ella se oculta, se cierra afectivamente y pasa cinco años convirtiéndose en una máquina con habilidades de artes marciales, armas, cuchillos, saber cocerse a sí misma, poder dislocar sus propios huesos, no sentir dolores físicos ni emocionales. Entonces sale a pelear por su hija. En el quinto aniversario de la muerte de su hija, que también era su cumpleaños, llega a Los Ángeles para hacer lo que deba.

¿Cómo fue volver a la acción?

No he filmado una pelea desde "The Kingdom" y mi primera hija estaba aprendiendo a gatear en esa película... ¡Eso es mucho tiempo! Como para dejar tus habilidades de acción y tratar de volver a ellas. ¡Pero sabía que podía! Sé cómo entrenar, sé la disciplina necesaria. Y sabía lo que debía hacer.