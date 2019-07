Jennifer López 50 años con la chica del Bronx

Nacida el 24 de julio de 1969 en el seno de una familia de origen puertorriqueña en el humilde Bronx neoyorquino, desde pequeña soñó con convertirse en artista y a los cinco años comenzó a tomar clases de danza y canto. Hoy es la estrella latina con mayor influencia en Estados Unidos, y una de las mejor pagadas que se embolsó el año pasado $47 millones, según la revista Forbes.

1- Sus inicios y vocación

Artes escénicas



Jennifer Lynn López Rodríguez, su nombre verdadero, empezó con pequeños papeles en producciones teatrales, series televisivas, trabajando en coros o como bailarina del grupo que actuaba con New Kids on the Block, sin que nada hiciese presagiar que se convertiría en la artista tan polifacética que es. Después de ganar experiencia en este campo, se desempeñó como coreógrafa profesional. Es decir, como bailarina dio sus primeros pasos en el entretenimiento.



2- El papel que

la hizo brillar



“Selena”

Su gran oportunidad en la pantalla grande llegó con su protagónico en “Selena” donde encarnó a la icónica reina del género tex-mex. Selena Quintanilla fue asesinada en 1995. Después de este personaje, López se convirtió en la primera actriz latina en ganar $1 millón, además de ser nominada al Globo de Oro como, mejor actriz. Ella misma reconoce que esta película cambió no solo su carrera, sino también su perspectiva de vida.



3- Trabajó con las grandes

Madrinas en el baile



Los espectáculos de JLo no serían los mismo sin sus inagotables coreografías y lo cierto es que aprendió de las grandes. Luego de haber formado parte de New Kids on the Block en 1991, fue en el programa de televisión “In Living Color” donde consiguió su primer trabajo al ser seleccionada entre 2,000 personas. Esto la catapultó; y en 1993, se retiró para acompañar a Janet Jackson en su gira como bailarina.



4- Sus primeros roles

La meca del cine



Al igual que otras celebridades, Jennifer tuvo que romper con estereotipos. Uno de sus primeros papeles para el cine lo consiguió en “My Family”, de Gregory Nava en 1995. En este drama interpretó a María, una joven inmigrante de México. Llegó tanto al corazón de la audiencia que recibió un premio como mejor actriz de reparto en el Independent Spirit Award. Dos años después, grabaría “Blood and Wine” junto a Jack Nicholson.



5- Potencial para la comedia

El amor llegó



En poco tiempo, la belleza de ojos café, tez morena y sonrisa encantadora conquistó al público norteamericano y la convirtió en la “Americas Sweetheart” de la comedia romántica. Pronto llegarían películas como “The Wedding Planner” (2001) que protagonizó junto a Matthew McConaughey o “¿Bailamos?” (2004), donde demostró que por sus venas corre el ritmo latino tras cautivar con sus movimientos de caderas.



6- Y así la llamarían

La canción que la marcó



Si habría que elegir una canción que marque un antes y un después en su carrera fue “Jenny from the Block” (2002), a partir de aquí la artista dejó de ser conocida para el público como Jennifer López para pasar a ser “Jenny from the Block”, “la chica del Bronx” o también “JLO”. A principios de 2000 con un estilo despreocupado interpretaba canciones pop que rápido se convirtieron en el número uno en las listas musicales de todo el mundo.



7- Oportunidad

para amar



Parejas

Aunque no hable mucho de su vida amorosa, es imposible que pase inadvertida. Su relación con el actor Ben Affleck fue mediática porque se rompió días antes de su boda. Pero llegó a pasar por el altar con el cantante Marc Anthony, en 2004, padre de sus hijos mellizos, Max y Emme; un matrimonio que duró siete años. El coreógrafo Casper Smart le sustituyó en su corazón hasta 2016, aunque ha vuelto a encontrar el amor con el atractivo exjugador de béisbol Álex Rodríguez.



8- Acabó con el silencio

Parte del Me Too



El movimiento #MeToo hizo alzar su voz confesando que había sido acosada sexualmente por un director de cine en sus primeros años de carrera y posicionándose en defensa de las mujeres que han sufrido maltratos. La artista ha participado como jurado en programas de talento como: “American Idol”, “¡Q’Viva! The Chosen” y “World Of Dance”. En 2018 la revista Time la nombró como una de las 100 personas más influyentes del mundo.



9- Filántropa

Apoyo a la humanidad



En 2015 la Organización de las Naciones Unidas nombró a Jennifer López como la primera mujer portavoz y defensora de las niñas y las mujeres, donde su meta es luchar contra la violencia de género y ayudar a las embarazadas y madres jóvenes con necesidades económicas, entre otras. Es férrea defensora de sus raíces latinas.



10- Una mujer muy “millennial”

Redes sociales



Una vez más demostró que los límites están en la mente. La cantante usa su cuenta de Instagram para compartir directamente con sus admiradores y es ahí donde les revela sus próximos proyectos. Y, también, las fotografías más sensuales. No en vano ha sido nombrada dos veces “la mujer más sexy del mundo” por la revista FHM y en 2011 fue elegida por la revista People como la mujer más bella del mundo.