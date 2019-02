Jennifer López: "El secreto de mi éxito es que trabajo más que nadie"

Cantante, actriz, bailarina, productora y empresaria, la neoyorquina de origen puertorriqueño visibilizó sus talentos en 1997, cuando protagonizó el filme biográfico sobre Selena Quintanilla. A partir de ese momento florecería en el cine, la televisión y la industria de la música.

Participó en criticadas películas como "Anaconda" o "La celda", y en títulos de más aceptación como "Sucedió en Manhattan" (al lado de Ralph Fiennes), "Wedding Planner", y "Nunca más", cinta que la empoderó como símbolo contra de la violencia de género.

"Jefa por accidente (Second Act)" es una comedia romántica en la que López –también conocida como JLo– interpreta a Maya Davilla, una mujer cuarentona que se enfrenta a un dilema profesional: ¿qué es más importante tener experiencia o títulos? Claro, después de decir una pequeña mentira.

Muchos llegan a los 40 y se ven obligados a cambiar de vida laboral. La película se enfoca en esta idea. Cuéntenos al respecto.

Me encantó esta idea de ser capaz cada día de tener la oportunidad de lograr aquello que quieres y lo único que te detiene eres tú mismo. Solo tienes que tomar la decisión. Claramente, me sentí muy identificada con mi personaje: Maya viene de los suburbios de Nueva York, de Queens, y yo crecí en el Bronx. Ella no tiene la formación académica, pero sí el talento, la motivación, y, una vez más, lo único que la retenía era ella misma. Una vez que encuentra su camino comienza a darse cuenta de todos los errores que ha cometido y el potencial que tiene. Los errores no fueron tan graves, y el potencial es mayor, entonces comienza a pensar en su vida de una manera diferente y a tener su segundo acto (como se titula la película en inglés).

La historia contrasta la educación tradicional con lo que aprendes en la calle. Usted encarna eso y es una fuente de inspiración para muchos latinos.

La gente necesita saber que no hay muchas rutas diferentes de triunfar. Por eso me encanta esta película, pues crecí en el Bronx y no tuve mucha educación. No fui a la universidad. Incluso con la danza, no tenía forma de entrar en la industria. No conocía a nadie que estuviera en el mundo del espectáculo, simplemente no había una puerta de entrada, pero uno debe encontrar su propio camino. Se puede lograr. Creo que lo único que debes hacer es trabajar duro. Con algo de talento y mucho trabajo. El secreto de mi éxito, creo, es que trabajo más que nadie. No paro.

¿Por qué no fue a la universidad?

En el colegio no era mala alumna ni nada por el estilo. Era buena estudiante. Simplemente no tuve oportunidades y, además, tenía sueños diferentes. Nunca soñé con ir a Harvard o a alguna de esas grandes universidades. Ese no era mi camino. Sabía que quería ser artista.

¿Se relaciona con gente que fue a la universidad?

Sí, claro. Todos los que trabajan con nosotros (Álex Rodríguez, su pareja; y ella) fueron a esas escuelas: hay gente de Stanford, entre otros.

¿Le encanta darles órdenes?

Nunca lo he pensado de esa manera. Considero más como que somos un equipo y vamos todos hacia el mismo lado.

Volviendo a su papel, como ella, ¿alguna vez ha mentido para conseguir un trabajo?

(Risas) Seguramente. No puedo recordar algo específico, pero estoy casi segura de que lo he hecho.

¿Por qué decide hacer esta película?

Honestamente, cuando leí el guion, me imaginaba en el papel mientras leía. Cuando eso empieza a suceder sé que probablemente quiero hacerla, aunque puede pasar que se vaya al traste la historia, pero, si termino de leer pienso que está bien. Cuando hay una conexión inmediata, me decido a hacerlo.

Álex y usted trabajan mucho por la comunidad latina…

Bueno, los dos somos latinos y nos hemos forjado nuestras propias carreras. Él tuvo que trabajar muchísimo. Eso es lo que tenemos en común. Era el jugador de béisbol que más se esforzaba y era conocido por eso. Yo era igual. Siempre intentamos ayudar, retribuir y enseñarles a nuestros hijos, ya que ellos están creciendo de manera diferente.