Jennifer López celebró 49 años en familia y con un “bikinazo”

No llevaba maquillaje, su cabello estaba empapado y el motivo de la fotografía era el recuerdo de su cumpleaños 49. Jennifer López estuvo celebrando su natalicio ayer y para hacerlo a lo grande, se dejó acompañar por sus amistades, familiares, sus hijos y su novio el ex jugador de los New York Yankees, Alex Rodríguez.

La intérprete de raíces boricuas festejó con champaña que está a punto de cumplir medio siglo y con una figura tan esculpida que hizo ver al traje de baño, demasiado diminuto.

Días antes, la llamada diva del Bronx publicó una imagen que incrementó el calor en sus redes sociales. En la fotografía lució un top blanco (que dejó ver de más) y sus pants de ejercicio. De esa forma ella reveló como prefiere pasar los días domingos, con comodidad ante todo.

Hace unas horas publicó más fotografías del festejo que siguió hasta la noche. Ella eligió vestise con una prenda verde esmeralda, tacones a juego y como toda buena anfitriona, ella misma partió el pastel y repartió a los invitados.

"Creánlo o no. Acabo de despertar del festejo de anoche. Fue una pequeña fiesta familiar, amistades cercanas y los niños. El día entero estuvo repleto de carcajadas, lágrimas y uno que otro baile. Quería compartírselos porque estoy muy agradecida con ustedes. Me siento increíblemente bendecida", escribió J-Lo.