Jennifer López luce las piernas con despampanante vestido en la fiesta de los Oscar

Pese a que no fue considerada para la ceremonia de los Oscar, Jennifer López no quiso pasar desapercibida la oportunidad y asistió al "after party" de la gala con un exhuberante vestido que dejó al descubieron sus contorneadas piernas.

La cantante lució en la fiesta un vestido gris brillante, con una abertura en medio que dejaba poco a la imaginación para sus seguidores. López dejó claro que no necesita nominación a los Oscars para destacar por sí sola.

“Dance the night away, live your life and stay young on the floor”, escribió en su publicación en Instagram.

El fin de semana pasado, la famosa artista participó en el show del medio tiempo del Super Bowl, junto a la colombiana Shakira. Ambas le pusieron un toque latino, acompañadas de J Balvin y Bad Bunny.

La presentación se convirtió rápidamente en YouTube en la más vista en la historia de este evento que despierta altas expectativas cada año.