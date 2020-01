Jennifer Lopez promete el mejor show de mediotiempo en el Super Bowl

Jennifer Lopez está trabajando a marcas forzadas para ofrecer, junto a Shakira, el mejor show de todos los tiempos en el medio tiempo del Super Bowl, así lo aseguró ante medios de comunicación locales.

La llamada "Diva del Bronx" desde hace un mes se encuentra ensayando el espectáculo que se verá en el estadio de Miami, Sun Life, el próximo 2 de febrero y aunque no dio detalles de lo que hará, la cantante de "Booty" y "On the floor" aseguró que dejará todo en el escenario.

"Estamos ensayando mucho. Empecé en diciembre y ya estamos en la recta final; estamos muy emocionados y con ganas de darlo todo. Va a ser un gran show, ¿qué puedo decir yo? Vamos a hacer el mejor Super Bowl de la historia", comentó.

La actuación de las dos estrellas latinas coincide con el cumpleaños 43 de la intérprete colombiana y que festejará con los fanáticos de los dos equipos de la NFL lleguen a la Final por la lucha del trofeo Vince Lombardi. Por lo pronto los seguidores de ambas famosas se encuentran a la espera de conocer la magnitud del despliegue técnico y coreográfico que definirá tan esperado evento musical.

El evento más importante dentro del futbol americano profesional, para Jennifer Lopez es igual que asistir a la gala de los Oscar y ganar la estatuilla dorada, ya que aseguró es uno de los de mayor audiciencia mundial y está segura que todos los ojos se pondrán ese día también en el espectáculo.