Jennifer López se quiebra en la televisión tras escuchar un dulce mensaje de una fan

Jennifer López visitó el set del programa matutino de Univisión, Despierta América, ahí promocionó su nueva película Second Act. La visita llenó de mucha alegría a la actriz que incluso derramó lágrimas ante el mensaje que recibió de parte de una fanática. A su vez, JLo también confesó que le robaron el corazón en el programa y así lo compartió en twitter, describiendo la experiencia en un perfecto español.

Esta princesa me robó el corazón esta mañana en Despierta America #SecondAct pic.twitter.com/6oZ9MuldDl ? Jennifer Lopez (@JLo) December 14, 2018

La actriz deslumbró en el programa con un entallado vestido de color naranja, zapatos a juego. El vestido con la perfecta forma de lápiz la hizo lucir sencillamente espectacular, además de que el color la hizo resaltar en su paso por el famoso programa matutino.

Sobre las lágrimas de Jennifer López en el programa, todo empezó cuando en éste compartieron con ella el mensaje de una joven de Los Ángeles que escogió a la cantante como su referente de admiración y modelo a seguir. Con lágrimas en los ojos JLo reconoció que le sorprende cómo lo que ella hace puede llegar a afectar a la gente de esa manera. "Trato de vivir bien, de trabajar duro, trato de ser buena y a veces tú no sabes quién está mirándote y esas cosas me tocan mucho. Es loco sabes, me siento muy bendecida", dijo.

El programa también compartió la impactante llegada de la diva del Bronx, quien como toda una estrella de Hollywood se llevó toda la pasión de las cámaras.

En la visita al set también estuvo la joven actriz Vanessa Hudgens a quien la producción sorprendió con un pastel de cumpleaños, la ex de Zac Efron celebra su natalicio mañana 14 de diciembre.



