Jennifer López sorprendió con breve adelanto de su nuevo tema “Cambia el paso”

La cantante estadounidense Jennifer López está cada vez más cerca de regresar a la música con el lanzamiento de una nueva colaboración. Tal y como lo ha hecho durante los últimos años, se unió a un artista latino para el estreno de “Cambia el paso”.

Desde hace varios días, la diva del Bronx anunció que trabajaría junto al reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro en el lanzamiento de “Cambia el paso”, tema que, por el momento, no cuenta con fecha oficial de estreno.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jennifer López compartió tres videos donde muestra pequeños fragmentos de la canción. El primero dura 12 segundos, en forma de “lyrics”, muestra la parte del single que dice: “Ahora le toca ella, tomarse la botella y salirse a divertir”.

Minutos después de esta publicación, J.Lo compartió otros videos con el mismo formato, en donde aparece una imagen de ella de espaldas en una playa. “Ella vive su vida, como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios, and it goes like this”, señala la letra del tema.

Como se sabe, Jennifer Lopez y el rapero puertorriqueño Rauw Alejandro grabaron algunas escenas del videoclip del tema en la popular calle Española Way y otros sitios icónicos de Miami Beach.

Por otro lado, Jennifer López también está inmersa en el trabajo de dos largometrajes que también protagonizará: El thriller de acción “The Mother”, dirigido por Niki Caro (“Mulan”) y cuyo estreno está previsto para finales del año que viene; y la cinta “The Cipher”, que adaptará la novela homónima de Isabella Maldonado.