Jennifer López, una latina camaleónica

El nombre de Jennifer López no pasa desapercibido en ninguna parte del mundo. Ella es una de las celebridades con raíces latinas que ha conseguido mantener su carrera desde que debutó en los años noventa. No solo ha marcado tendencia en la música, sino también en la danza, actuación y en la moda. Ha portado diseños de casas exclusivas como aquel infartante vestido Versace que lució en la alfombra de los Premios Grammy de febrero de 2000.

JLo, como también es conocida, creció en el barrio El Bronx en Nueva York, Estados Unidos y es la segunda hija de los puertorriqueños David López y Guadalupe Rodríguez. Desde temprana edad, a los cinco años para ser exactos, mostró sus grandes dotes como cantante y bailarina. En 1991 fue seleccionada como bailarina de respaldo para los "New Kids on the Block" en 1991 y actuó con ellos durante su interpretación en los American Music Awards. A la fecha, como solista ya ha recibido dos nominaciones a los Grammy y ha vendido más de 80 millones de discos en el mundo.

Desde entonces no ha parado y se luce además por sus papeles en el cine, mismos que ya le valieron para sus primeras nominaciones a los premios Óscar de la Academia de Hollywood. A continuación te dejamos con 10 de sus mejores personajes.

“Jack”

En 1995 se transforma en la profesora y defensora de Jack en la escuela. Él es un niño que nace con un síndrome que le hace crecer y envejecer muy rápido. Parece un adulto y tan solo tiene 10 años. El papel principal de esta emotiva historia estuvo a cargo de Robin Williams.

“Selena”

Ha sido uno de los papeles con los que más ha robado el aliento. Llegó a la pantalla grande en 1997 y con él su primer gran protagónico. Tenía un peso inmenso sobre sus hombros, retratar a Selena Quintanilla, la reina del Tex mex que recientemente había sido asesinada. La cinta fue todo un éxito y superó los 80 millones de dólares en taquilla. Por esta película, dirigida por Gregory Nava, recibió su primera nominación al Óscar.

“Anaconda”

Adrenalina, terror y suspenso son tres de los ingredientes principales en esta película de acción donde se sumerge en las aguas del Amazonas para combatir a la serpiente más grande de su especie. En 1997, con la dirección de Luis Llosa, compartió reparto con el padre de Angelina Jolie, Jon Voight y Ice Cube.

“Mirada de Ángel”

Si todavía no la has visto, está disponible en Netflix. Esta película fue una de las primeras en las que encarnó a una agente de la policía. Tuvo la oportunidad de mostrarse en acción y además, compartir reparto con grandes figuras del espectáculo como Jim Caviezel. Este drama romántico se estrenó en 2001.

“The wedding planner”

Con Matthew McConaughey se viste como una prestigiosa organizadora de bodas de San Francisco para esta comedia romántica de 2001. Cuando Mary Fiore fue contratada para planear uno de los matrimonios más célebres de la ciudad, jamás esperó que el amor tocara a su puerta. Está cansada de ello, pero lo que no sabe es que la vida está por darle una inesperada lección.

“Nunca más”

Drama y suspenso se fusionan en esta película de 2002. Slim es una joven mesera que vivirá su mayor tormento cuando se casa con un rico contratista. Esto porque quien parecía ser su esposo perfecto comienza a agredirla físicamente y la violencia intrafamiliar es evidente. Cambiando hasta de identidad, sacará todo el coraje para rescatar su vida y la de su hija.

“Made in Manhattan”

El cuento de hadas más real. En 2002 enamoró a cientos cuando interpretó a una joven mucama de hotel que soñaba con llegar a ser la gerente, esto le permitiría ofrecerle un mejor futuro a su hijo. Un día atrae la atención de un candidato político que se hospeda casualmente en el hotel donde ella trabaja. Él la confunde con una mujer adinerada y ella no quiere bajarse de la nube revelando su verdadera identidad. Las aventuras comienzan. Actuó con Natasha Richardson y Ralph Fiennes.

“Una suegra de cuidado”

Le dio la oportunidad de rodar al lado de Jane Fonda. Una de las actrices más laureadas de Hollywood por su labor como actiz y activista medioambiental. Con esta cinta, Jennifer muestra sus habilidades en la comedia, uno de los géneros donde ya ha mostrado en repetidas ocasiones que se siente muy cómoda trabajando. Además de la comicidad, retrata la historia de Charlie, una joven de raíces latinas que se enamora perdidamente de un médico estadounidense. Ella deberá luchar por su amor y los estigmas que la rodean. Su suegra es poco más que tóxica. Esta película llegó, para quedarse, en 2005.

“Shades of blue”

No es una película, pero merecía estar presente. En esta trama policial caracteriza a Harlee Santos, una detective de un grupo muy unido de policías de Brooklyn durante tres temporadas. Permaneció en el aire de 2016 a 2018. “Chicos, es triste pensar que en menos de media hora será el final de una era para mí y para la familia de #shadesofblue. Tres temporadas increíbles, ha sido una montaña rusa emocional. ¡Y no lo hubiese querido de otra manera! ¡Estoy muy orgullosa de esta serie! Y Harlee Santos, qué personaje tan fuerte y hermoso. Llevaré esta experiencia conmigo siempre. Únete a mí en los últimos momentos, ¿por qué no? Podemos despedirnos juntos”, escribió en ese momento como emotiva despedida.

“Estafadoras de Wall Street”

Le valió para su segunda nominación al premio Óscar. Interpretó a Ramona, un personaje inspirado en una mujer real. Se trató de la bailarina Samantha Barbash quien después denunció a las compañías que produjeron la película y exige 40 millones de dólares como indemnización. Por otra parte, López aseguró a la edición estadounidense de GQ que no cobró nada por actuar en Estafadoras de Wall Street. “Hago cosas porque las amo. No me pagaron un montón de dinero por Estafadoras de Wall Street. La hice gratis y la produje. Confío en mí misma. Esa es Jenny from the block. Hago lo que quiero, hago lo que amo. Pero tuve una mentalidad realmente diferente para interpretar a Ramona”, expresó sobre el estreno que llegó el año pasado, 2019.