Jennifer López y Ben Affleck fueron a ver mansiones en venta, ¿vivirán juntos?

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos recorriendo varias mansiones en venta en Los Ángeles acompañados por un agente inmobiliario, por lo que surgieron rumores de que posiblemente estén buscando un nidito de amor para vivir juntos.

Según el portal de noticias TMZ, los dos enamorados -que llegaron a estar comprometidos en 2003, para romper su relación al año siguiente- habría visitado una espectacular mansión en el exclusivo barrio de Holmby Hills.

De acuerdo con el medio, la vivienda dispone de ocho dormitorios y nada menos que doce cuartos de baño. Las fuentes a las que ha tenido acceso el medio apuntan que el inmueble tendría un precio de $65 millones.

Una fuente cercana a la pareja, dijo a 'TMZ' que visitaron, por lo menos, tres mansiones durante el día. Los actores hicieron el recorrido en un auto Mercedes Benz negro. Ben vestía una camiseta informal de color carbón y lucía su áspera barba

Jennifer también vestía un look informal, pues usó una camiseta blanca, cabello recogido y un par de gafas de sol.

Antes de llegar a la propiedad en Holmby Hills, la pareja detuvo su auto y aprovecharon un poco el tiempo libre para besarse.

A pesar de que a muchos de sus fans les gustaría que Lopez y Affleck lleven su relación un paso más adelante y comiencen a vivir juntos, al parecer eso no ocurrirá, al menos a corto plazo, pues el informante dijo a 'TMZ' que Ben solo se comportó como un buen novio y acompañó a JLo a buscar una residencia en la que se mudará con sus hijos. "Los dos no están listos para vivir juntos, al menos no aún", explicó el informante.