Jennifer López y Thalía comparten luto tras muerte de estilista de los famosos

Jennifer López y Thalía han sido sacudidas tras saber de la muerte de Oribe Canales, un estilista que trabajó con ambas en distintos momentos de sus vidas.

Para la reina de las telenovelas, Canales fue quien la peinó para su boda con Tommy Mottola y la actriz cuenta que hace poco había encontrado fotos con él ese día tan especial.

"Las coincidencias... Ayer precisamente me encontré con estas fotos mientras organizaba folders en mi computadora. Viéndolas recordé la personalidad única de Oribe Canales", escribió Thalía en Instagram.

"El día en que lo conocí fui con la intención de cambiar mi look radicalmente y quería cortármelo a los hombros. ¡Su respuesta fue un rotundo NO! “¡Tu cabello es Thalia, es tu trademark!” ¡Eres de las pocas que conozco con ese largo natural!” ¡Jamás me lo corto más de dos dedos! También recordé el día en que me peinó para mi boda. Lo hizo con tanto cuidado y cariño. Ayer mismo pensé ...”cuando vaya a Miami lo voy a visitar”... La vida y sus misterios... justo hoy me entero de que se nos adelantó en el camino. Un genio de la industria de la moda acaba de partir. ¡Gracias por tanto hermoso Oribe! ¡Siempre serás el mejor!" , contó la mexicana.

"La Diva del Bronx" también rindió tributo a su ahora fallecido amigo.

JLo contó que de niña miraba las revistas de las modelos y le fascinaba cómo estaban peinadas por el estilista. Tiempo después le tocó coincidir con Oribe para su primer disco.

"Los próximos 10 años pude compartir con Oribe a mi lado cada jornada de trabajo. Nos enamoramos mutuamente. Viajamos por el mundo juntos y al lado de Scott Barnes ayudaron a que yo me convirtiera en JLo. Fue un momento mágico y agotador y cuando me cansaba el me decía 'Tú vas a salir y ser bella y fabulosa porque ese es tu trabajo'", contó la famosa.

"Él me hizo sentir especial y bella por mucho tiempo. Puedo continuar pero digo esto con el corazón en la mano. Gracias hombre dulce y bello. Te voy a extrañar. Te amo Oribe.. mucho..", expresó.

Sarah Jessica Parker: "Oribe, tu bondad, alegría por la vida y talento extraordinario se extrañarán. Atesoraré los recuerdos de trabajar y jugar contigo y me siento privilegiada de que hayan sido muchos. Dejas un gran legado".

Kate Hudson: "Triste el día de hoy. Te amamos Oribe".

Miley Cyrus: "Lo que dicen es verdad. Mi corazón está quebrado en mil pedazos, no puedo respirar. Cómo te voy a extrañar mi querido amigo Oribe Canales. Haría lo que sea para decirte una vez más lo bonito que me hacías sentir. Te amo Oribe y siempre lo haré".

Adriana Lima: "Acabo de recibir la noticia más triste, [un] talentoso y bondadoso amigo ya no está con nosotros. Qué en paz descanse".

Naomi Campbell: "Dime que esto no es cierto, mi familia elegida Oribe. Alma hermosa, no habrá otro. Te amo por siempre".

Cindy Crawford: "Oribe, se te va a extrañar. Tu talento increíble, tu encanto y buen ver. Ideal para mantenernos riendo".



