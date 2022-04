Jennifer López y todo lo que se sabe de su diamante verde de compromiso

Jennifer Lopez y Ben Affleck apuestan a que la segunda sea la vencida y que luego de dos compromisos, por fin se acerque la boda. Y esta vez, mientras se espera la fecha del casamiento, los seguidores de la pareja tienen un gran insumo para su tarde de chismes.

Se trata de nada menos que el anillo de compromiso que el actor le dio a la cantante, el cual puso a todos de cabeza después de que JLo diera a conocer la noticia del compromiso. Este particular anillo verde tiene atónitos a todos sus fanáticos.

La cantante lució feliz y emocionada en un video en el que presumía todos los ángulos de este anillo creado por Ilan Portugali, Tamara Rahaminov y Nicol Goldfiner.

Según el portal mexicano Hola!, el anillo contiene un diamante en corte de esmeralda verde de 8.5 quilates, “un tono muy raro de encontrar, algo que lo convierte en una de las piedras preciosas más exclusivas... y costosas”. Está rodeado de dos diamantes en forma trapezoide y está incrustado en una banda de platino.

El pasado 8 de abril, a través de un video en su sitio web onthejlo.com, el cual es un portal al que se accede solo con suscripción, Jennifer Lopez hizo el anuncio público de que se volvía a comprometer con Ben Affleck, con quien ya tuvo un primer período de relación entre el 2002 y el 2004, donde incluso se llegaron a comprometer, con anillo de por medio, pero la relación terminó antes de llegar al altar.

Antes, a través de todas sus redes sociales, López adelantó que haría un “anuncio importante”. La artista dijo “tengo una historia realmente emocionante y especial para compartir”. La noticia causó revuelo entre sus seguidores, quienes empezaron a saludarla, felicitarla y asombrarse al ver el particular anillo verde.

La revista Page Six consultó a un especialista en la materia para tener una idea de cuánto cuesta el anillo de compromiso de Jennifer Lopez. Mike Fried, CEO de Diamond Pro, aseguró que estaba “atónito” por el diamante verde que Ben Affleck le dio a su novia, pues señaló que es “raro”.

“Un diamante verde de ese tamaño es increíblemente raro y empequeñecería el valor de su anillo de compromiso anterior”, explicó. ¿Cuánto es que valdría en el mercado tamaña joya? El experto en diamantes valuó la pieza con una exorbitante cifra: “valoraría el anillo en más de $5 millones (¢3.230 millones, pero incluso podría valer más de $10 millones (¢6.460 millones).

La elección del color verde tiene una justificación muy clara: es el color preferido de López. “Siempre digo que el verde es mi color de la suerte. Me di cuenta de que hay muchos momentos en mi vida en los que sucedieron cosas increíbles cuando vestía de verde”, señaló en alguna entrevista también a Page Six.

Otros expertos notaron que este anillo tiene un gran parecido al que Ben le dio por primera vez en 2002, cuando enlazó su amor con un diamante rosa en corte radial de 6.10 quilates de Harry Winston.

Conmoción

La cantante también contó que ella estaba en un baño de burbujas cuando Affleck se reclinó para pedirle matrimonio. “Me tomó por completo fuera de base. Yo solo lo miré a sus ojos, sonriendo y llorando al mismo tiempo y tratando de reflexionar sobre cómo, después de 20 años, esto está pasando de nuevo”, contó.

“Yo literalmente me quedé sin palabras y él me preguntó si eso significaba que yo aceptaba la propuesta. Yo le dije que sí, que por supuesto eso significaba que aceptaba. Yo tenía una enorme sonrisa y mis lágrimas corrieron por mi cara. No fue nada demasiado elegante, pero fue la forma más romántica en que yo pude imaginar que me propondría matrimonio: un sábado tranquilo en casa. Somos dos personas afortunadas de tener una segunda oportunidad de amor”, agregó.