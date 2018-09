Jeremy Irons,eterno y sofisticado caballero

"Actuar es extraño, porque una mitad eres tú y la otra el papel que interpretas", dijo Jeremy Irons en una ocasión al diario británico The Telegraph. Es difícil soltarse por completo, confesó. Y eso que Irons, que mañana cumple 70 años, tiene fama de vividor y rompecorazones.

Al actor británico, que ha destacado sobre todo con sus interpretaciones de personajes singulares, también disfruta yendo en contracorriente: "No me gustan las reglas, así que rompo todas las que puedo", contó al New York Times.

Actualmente Irons vive en tres sitios distintos. Tiene una casa en Londres, una en Oxfordshire y una fortaleza irlandesa del siglo XV, llamada castillo de Kilcoe, que él mismo arregló. Por lo visto, el hecho de sentirse en casa es una necesidad para el protagonista de "La misión" (1986).

Cuando está de gira, aporta su toque personal a las habitaciones de hotel con telas que lleva con él. "A menudo me voy de viaje con fulares que compré en Hong Kong", dijo al New York Times. "(Están) bordados maravillosamente. Y simplemente decoro todo con ellos".

Irons nació en el seno de una familia de clase media-alta en la isla de Wight, en el sur de Inglaterra, pero a los siete años fue enviado a un internado para niños en Dorset. Con el paso del tiempo comprendió el efecto que tuvo en él "la primera noche en el internado, lejos de casa", contó recientemente.

Tras terminar el colegio probó suerte como trabajador social, pero no era lo suyo. Como la vida circense le parecía atractiva pero demasiado humilde, se vio atraído por el teatro. Se formó en la escuela de interpretación Old Vic en Bristol. "Me encantaba que pudiéramos levantarnos a las 10 y acostarnos a las 2, es decir, no estar sincronizados con los demás. Amaba los olores, amaba la actitud", recuerda de aquella época.

Irons financió su formación vendiendo antigüedades. En aquel momento se propuso como objetivo lograr el éxito como tarde al cumplir 30 años. A los 33 lo consiguió finalmente, cuando en octubre de 1981 no solo interpretó al protagonista en la serie de televisión británica "Brideshead Revisited", sino que también participó en la película "The French Lieutenant’s Woman" junto a Meryl Streep. De pronto su rostro aparecía en las portadas de los periódicos.

En la pantalla a menudo representó personajes que, al igual que él, estaban bien educados, pero también eran fríos y sofisticados. El papel del eterno caballero es recurrente a lo largo de su carrera.

En 1990 ganó el Óscar por su papel de Claus von Bulow en "Reversal of Fortune".