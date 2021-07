Jlo y Ben Affleck siguen gritando su amor, mientras Alex Rodríguez trata de pasar la página

Todo parece indicar que la relación entre Jennifer López con Ben Affleck avanza viento en popa. En las últimas semanas se les ha visto muy unidos, disfrutando cada momento juntos.

Y es que hasta ahora la pareja no se ha intentado esconder. Por el contrario, desde el pasado mes de mayo, cuando salieron a la luz las primeras imágenes que indicaban que ‘la diva del Bronx’ estaba retomando su relación con el protagonista de Batman, se les ha visto juntos y sonriendo en público de forma constante.

Tan feliz se encontraría JLo de retomar su relación con su antiguo prometido, que en una entrevista reciente con Zane Lowe en Apple Music 1 habló abiertamente de cómo han sido sus últimos meses, pues afirma que para ella es importante compartirlo con sus seguidores y no pudo esconder la felicidad.

“Sé que la gente siempre se pregunta: ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?... Nunca he estado mejor. Y quiero que mi gente, la que se preocupa por mí, sepa que realmente he llegado a un lugar en mi vida en el que soy genial por mi cuenta. Y creo que una vez que llegas a ese lugar te suceden cosas asombrosas, que nunca imaginas que vuelvan a ocurrir en tu vida. Y ahí es donde estoy.

“Amo todo el amor que viene en mi camino en este momento y todos los buenos deseos. Y solo quiero que todos sepan que este es el mejor momento de mi vida”, confesó la cantante y actriz en el programa del locutor.

La cantante añadió convencida: “estoy súper feliz”.

Muchos planes

La relación entre ambos va tan es serio que ya los hijos de JLo, Max y Emme, conocieron a Samuel, uno de los tres hijos de Ben, e incluso, ya realizaron su primer viaje como familia.

La cita tuvo lugar en el Universal Studios Hollywood, el pasado 2 de julio. Allí la pareja fue fotografiada paseando por Springfield, la atracción temática de Los Simpson.

“Los gemelos y el hijo de Ben pueden ser demasiado jóvenes para haber experimentado Los Simpson de la misma manera que sus padres, pero eso no pareció disminuir su disfrute del día en absoluto”, dijo el medio Page Six.

Sin embargo, esta no es la primera vez que los gemelos comparten con Ben, pues en una cena en Malibú, semanas atrás, estuvieron juntos. Según los reportes, durante esa cena se les vio sonriendo mientras compartían con la nueva conquista de la intérprete de On The Floor.

“Poco a poco están conociendo a Ben. Todo parece ir bien. Es muy obvio que Jennifer se está tomando muy en serio la relación y no se ha visto tan feliz en mucho tiempo”, dijo la fuente a la revista especializada People.

Además, la fuente dijo que los hijos de JLo con Marc Anthony estaban de acuerdo con dejar Miami para irse a vivir a Los Ángeles (ciudad donde el actor reside), para que su mamá pudiera convivir más con Ben. Al parecer este es un plan a corto plazo y en las próximas semanas sería cuando todos convivan bajo el mismo techo.

Cabe destacar que Jennifer López y Ben Affleck se conocieron en el 2002, mientras filmaban la película Gigli. En julio de ese año comenzaron a salir y en noviembre la estrella de Hollywood le pidió a la actriz que fuera su esposa. Sin embargo en setiembre del 2003 -días antes de intercambiar votos cancelaron la boda-; y fue en enero del 2004 que se separaron oficialmente.

Su historia nunca tuvo el final que ambos querían y, a pesar de los años y la distancia, siempre estuvieron en contacto.

¿No lo supera?

Mientras JLo y Ben gritan su amor al mundo, Alex Rodríguez parece que aún no supera haber perdido a la cantante, con quien mantuvo una relación de cuatro años.

Al parecer, la forma que termino su noviazgo, tocó su ego.

“Alex está todavía muy dolido. Está en un mundo de dolor. Es la primera vez que él recuerda que lo dejaron así, al menos públicamente”, indicó US Weekly.

Por ello, exbeisbolista se ha refugiado en Instagram. Según afirmó una fuente a esa revista, el deportista ha estado publicando en sus redes sociales más que nunca.

“Realmente quiere mostrarle a la gente que es más que el ex de JLo”, detalló la fuente, poniendo énfasis en los esfuerzos de Rodríguez para enfrentar el desamor.

Más recientemente, según Page Six, ARod alquiló una casa en The Hamptons, en Nueva York, para pasar el verano. Se trata del mismo sitio donde JLo tiene una mansión y en la que se ha paseado los últimos días con Ben. De hecho, ambas casas se encuentran a tan solo un kilómetro de distancia.

Sin embargo, para JLo, todo parece indicar que lo de ARod es un capítulo cerrado. Para la diva, solo sería un prometido más con el que no llegó al altar.

De hecho, la nueva canción de la diva con Raw Alejandro -Cambia el paso-, trata sobre no detenerse y de no tener miedo después de una separación, por lo que se especula que esta es una dedicatoria a Alex Rodríguez.

“Simplemente da el paso, avanza, haz lo que tengas que hacer. Si algo no se siente bien, sea lo que sea en tu vida, simplemente haz ese movimiento y baila”, dijo la cantante en entrevista en el programa SiriusXM.