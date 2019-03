Joan Manuel Serrat: de regreso al Mediterráneo

El español Joan Manuel Serrat se presentará en El Salvador por cuarta ocasión en su dilatada carrera musical, que acumula ya 54 años. Los antecedentes de sus conciertos en el país datan de 1975, 2011 y 2015.

En 2019 llega pilotando la gira "Mediterráneo Da Capo", espectáculo con el que ha decidido desplegar velas para navegar de nuevo con su disco "Mediterráneo" (1971).

En llanas palabras, Serrat "se hará a la mar" hoy, a las 8:30 de la noche, en el Teatro Presidente ante el público salvadoreño, al repasar las 10 canciones del mencionado álbum y otras de su amplio repertorio y algún descubrimiento nuevo.

"Es un espectáculo donde está muy presente el mar, el trabajo mediterráneo, las canciones que conformaron hace muchos años este disco", dijo a LA PRENSA GRÁFICA.

Subrayó: "Todo el espectáculo gira alrededor de estas canciones y de este espacio que para mí, personalmente, amo tanto como es el mar".

Serrat destacó que esta gira le ha permitido cantar por primera vez "todas las canciones de ‘Mediterráneo’ juntas".

"Han sido canciones que me han acompañado siempre. Unas en un repertorio, en un tiempo... pero todas han estado muy presentes", recordó.

El concierto será, por otra parte, "un homenaje a la memoria". "Me vino en ganas hacer este concierto homenaje a este trabajo, a mi camino, donde estas canciones y el mar han estado tan presentes", argumentó.

Ahí es donde El Salvador gana relevancia. En los recuerdos. "Los lugares tienen mucho que ver, los recuerdos vienen de los lugares, las personas que se ha conocido, las comidas, con el compartir de la historia", comentó.

Serrat espera que esta noche se dé "un concierto muy del agrado de la gente" y la acogida sea "con los brazos abiertos". "Si no me abren los brazos me caeré. Yo siempre me tiro, me voy hacia adelante y necesito tener brazos abiertos que me reciban y acojan".

Tras El Salvador, el barcelonés seguirá su ruta por Centro y Suramérica. Su siguiente parada será el viernes, en San José, Costa Rica, donde las entradas han sido agotadas para sus dos funciones (la siguiente es el sábado 16).

Las ciudades colombianas de Medellín y Bogotá serán las siguientes que vivirán este espectáculo con dos funciones en cada una. Así concluirá marzo, deleitando a su público.