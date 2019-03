Joan Manuel Serrat enamoró al público salvadoreño

De forma magistral, el cantante español Joan Manuel Serrat, ofreció esta noche en el Teatro Presidente un recital de respeto en su primera de dos paradas por Centroamérica. La siguiente será el viernes en Costa Rica.

En el marco de la gira "Mediterráneo Da Capó" en la que recuerda el disco Mediterráneo (de hace 48 años) cantó, como el mismo anticipó, esas 10 canciones como por primera vez.

Serrat, con su discurso siempre fluido y atinado, justificó el motivo de celebrar "anticipadamente" este aniversario y no una cifra redonda como "los 50, 100 o dos millones de años".

"Es algo bien curioso. Se celebran fiestas con números más redondos. Sería más correcto esperar y celebrar 50, (pero lo hago) porque la fragilidad de la vida me hace pecar de prudente y hacer que le encuentre gusto celebrar las cosas por anticipado" .

Amarró la idea al público y les exhortó: "Si tienen algo que celebrar y espero que si, no esperen, celebren" .

Así, con la canción homónima del álbum, abrió su participación en las tablas y por las siguientes dos en la lista, "Qué va a ser de ti" y "Vagabundear" (y con un tremendo grito femenino de "Te Amo" que salió de entre la tribuna) el catalán acompañó con la guitarra.

Arribando a la séptima melodía: "La Mujer que yo quiero", por primera vez, el público cantó a todo pulmón.

Tras la octava melodia y con variadas peticiones que rompían desde las butacas el palmeo ordenado y vibrante de los aplausos, Serrat hizo una pausa para enderezar el barco.

"No he debido explicarme bien cuando he empezado el espectáculo, tal vez es que hablo solo y me contesto a mi mismo, puede ser a estas alturas... Tengo la impresión que cuando empecé el espectáculo les dije que repasaríamos mi disco Mediterráneo", dijo al público.

"Agradezco el conocimiento que tienen del repertorio, aunque lo sitúen en discos distintos", completó. La gente volvió a aplaudirlo amen del llamado de atención. El maestro prosiguió.

Completó Mediterráneo, como se lo propuso y dijo: "Hasta aquí, Mediterráneo", suspiró y siguió: "Es un mar difícil de abandonar".

La gente estuvo tranquila entonces. Luego vino una segunda parte en la que, Serrat, entre las canciones, abundó en cultura, su fidelidad al mar y en fin, se dedicó a ser feliz con la gente.

"Deben confiar en mí. Tengan paciencia y confianza. Yo les he preparado el menú. Les he preparado canciones para hacerles lo más felices esta noche. No tengo otro objetivo, si ustedes son felices, yo también. Me conviene", dijo sonriente.

No faltó la política en su discurso. El acercamiento entre el sur y el norte a causa de la migración forzada, también fue recordada muy a su manera.

"El norte representa la esperanza. El sur es el hambre, la guerra, la sangre. El norte es la fantasía. El hombre es capaz de agarrarse a esta fantasía y tirar adelante y buscar nuevos horizontes donde meter la vida", señaló.

A las mujeres, que son tema recurrente en su lírica, las reconoció y por ellas alzó la voz, especialmente por aquellas que sufren las injusticias de la sociedad actual.

"Menos tu vientre" fue la canción. "He escrito muchas canciones para las mujeres. He escrito para ellas... Para mi madre, mi abuela, mi suegra... Aún considerando que nadie vive de recuerdos y nadie muere de mal de amores... (Esta canción va por ellas).

Por las mal queridas, maltratadas, asesinadas, a la vista en esta sociedad. A estas mujeres que son mis mujeres les dedico esta canción", completó.

Al llegar a las 20 canciones. Serrat se quitó la guitarra, junto a sus músicos se paro frente al público. Agradeció a la gente la calidez y que, finalmente le hayan acompañado hasta llegar a Puerto.

"Ojalá que la travesía les haya llevado a revivir pequeñas emociones. Al fin de cuentas, por eso vivimos", dijo.

No terminó ahí, no fue redondo el setlist. Vino la canción 21: "Esos locos bajitos", y la 22, "Fiesta". La gente volvió a corear y entendió que el final había llegado y se acercaron a él a entregarles presentes y Flores. Los tomó y se marchó, en plenitud.

Pero así como toda la noche, el público lo aclamó y lo hizo volver. Volvió con "Penélope" y desde la misma puerta, los que creían que no había más, se volvieron a los pasillos, a sus asientos o donde fuera, para cantar con él.



Este fue el "setlist de la noche":

1. Mediterráneo.

2. Qué va a ser de ti.

3. Vagabundear.

4. Barquito de papel.

5. Pueblo blanco.

6. Tío Alberto.

7. La mujer que yo quiero.

8. Lucía.

9. Vencidos.

10. Aquellas pequeñas cosas.

11. Mediterráneo.

12. La Mer.

13. La Luna.

14. Cantares.

15. Plany al mar.

16. Algo personal.

17. Menos tu vientre.

18. Para la libertad.

19. De vez en cuando la vida.

20. Hoy puede ser un gran día.

21. Esos locos bajitos.

22. Fiesta.

23. Penélope