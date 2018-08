Joaquin Phoenix odia los cambios físicos en películas

Al actor estadounidense Joaquin Phoenix no le gusta cambiar su físico para los papeles que interpreta, según unas declaraciones recogidas en la edición alemana de la revista Playboy.

"Precisamente para todo lo corporal a menudo tengo que obligarme realmente, ya sea (practicar) deporte o engordar", dijo a la publicación.

Por ello, cuando prepara un personaje siempre hay fases "en las que el asunto me estresa muchísimo y apenas me puedo levantar". Finalmente "me convenzo de que es mi maldita obligación", cuenta sobre cómo soluciona este problema.

El intérprete, de 43 años, también confesó que tampoco soporta la expectación en torno a él. "Esta fascinación en torno a las estrellas me parece que no tiene sentido. Cuando alguien se alegra por encontrarse a un famoso no quiero fastidiarle esa alegría. Incluso cuando la motivación que hay detrás de ello me parece irritante".