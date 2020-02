Joaquín Phoenix y Rooney Mara: ¿cómo se conocieron los actores? Todo sobre su historia de amor

Joaquín Phoenix se consagró como el Mejor Actor tras ganar el Oscar 2020. Muchos críticos habían pronosticado que ese premio era para el puertorriqueño y no se equivocaron. Pero lo más bonito de este magno evento y más allá de su fuerte discurso, es la foto que circular a través de las redes sociales al lado de su amada, Rooney Mara.

Tras la gala, los actores fueron fotografiados sentados en una escalera, comiendo una bandeja entera de hamburguesas veganas. Joaquín y Rooney se ven muy relajados, sonrientes y felices. Pero hay más. La recordada 'Lisbeth Salander’ se ha quitado los tacones que llevaba con su vestido de Alexander McQueen y los ha sustituido por unas zapatillas Chuck taylor de bota de Converse negras.

Greg Williams ha sido el fotógrafo encargado de retratar uno de los momentos más románticos tras la gala de los Oscar 2020. La historia de amor de Joaquín y Rooney es tan misteriosa como consolidada y aquí te contamos como inició esta relación.



LA HISTORIA DE AMOR DE JOAQUÍN PHOENIX Y ROONEY MARA

Durante el Festival de Toronto en septiembre de 2019, Joaquín Phoenix recibió un galardón a toda su carrera y en su discurso de agradecimiento le dedicó unas hermosas palabras a su amada Rooney Mara y desde ese momento, su relación ha comenzado a causar más curiosidad.

“Aquí, en algún lugar, no sé dónde, hay un sucio dragón, y me gustaría arrancarle las alas, amarrarlo con una manta y dormir con él para siempre. Te quiero. Gracias”. Emocionada hasta las lágrimas se encontraba la actriz estadounidense y la frase aludía al papel de ‘Lisbeth Salander’ que ella interpretó en “Millennium: los hombres que no amaban a las mujeres”, la versión cinematográfica de la popular novela de Stieg Larsson.

Mara y Phoenix se conocieron en el 2012 en el rodaje de Her y se hicieron amigos, ya que ella estaba en pareja con el director de cine Charlie McDowell. Tres años después, en 2016, se reencontraron en el rodaje de “María Magdalena” y sin duda el amor se abrió paso definitivo.

Joaquín Phoenix y Rooney Mara se reencontraron en 2016 y amor se dio (Foto: Film4 Productions)

Los fotógrafos captaron las primeras fotos juntos entrando en las instalaciones de un spa para compartir un retiro detox a principios de 2017 y en primavera confirmaron su relación al desfilar en la alfombra roja del festival de Cannes.

Dos años después, hasta la premiere internacional del Joker se vio que el romane se había consolidado totalmente y lo sorprendente es que Rooney Mara lucía un anillo de compromiso en su dedo anular.

“Es la única chica a la que busqué en internet en mi vida”, dijo Phoenix a Vanity Fair. “Fuimos amigos. Nunca había hecho algo así”, señaló sobre Mara, una joven de clase alta que si bien es hija del fundador del equipo de fútbol americano, los New York Giants, ama el perfil bajo tanto como su novio.

La pareja durante la alfombra roja de los Oscar 2020

Rooney Mara y Joaquín Phoenix pasan la mayor parte de su tiempo en su mansión de Hollywood Hills, se alimentan a base de productos orgánicos (la actriz es vegana) y sus pocas apariciones públicas suelen tener que ver con manifestaciones activistas en defensa de los derechos de los animales. Se levantan a las seis de la mañana y las nueve de la noche suelen estar en la cama después de meditar, pasear al perro, practicar karate, leer guiones y ver series documentales sobre crímenes reales en Netflix. Una pareja de lo más normal, que le dio al actor la paz y el amor que tanto necesitaba tras su duro pasado.