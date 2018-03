Joaquín Sabina trae poesía, música e historias

El artista español Joaquín Ramón Martínez Sabina, conocido dentro de la industria musical como Joaquín Sabina, se presentará hoy, desde las 8:30 de la noche, en el Anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), para cantar todos los éxitos de su larga trayectoria artística y compartir las melodías que conforman su decimoséptimo álbum, titulado “Lo niego todo”.

En esta nueva propuesta musical, Sabina hace un guiño a su pasado y revela los aspectos más íntimos de su vida con valentía y un tono confesional.

El álbum cuenta con baladas románticas, una rumba que recuerda a “19 días y 500 noches”, sonidos tex-mex e incluso se atreve a proponer sonidos reggae en “¿Qué estoy haciendo aquí?”.

“Hacía mucho que no sentía este entusiasmo. No solo no me da vergüenza escucharlas (las canciones del disco), sino que estoy muy orgulloso de compartirlas”, comentó el español durante una entrevista con un medio internacional.

Dentro del disco también ha trabajado el rocanrolero Leiva (productor del nuevo disco) y el novelista Benjamín Prado (hizo las letras). Con el primero, incluso, comparten voces en la canción “Por delicadeza”.

Luego de tocar en El Salvador, Sabina continuará con su gira en República Dominicana, Estados Unidos y en varias ciudades de su natal España.

Una presentación mágica

Ver a Sabina dentro del escenario es parecido a presenciar un recital de poesía, en donde con su humor característico y constantes referencias a sus andadas habla de todo: mezcla la filosofía con el amor, da vida a un personaje vividor que vive en exceso, pero sobre todo engancha y conquista sin perder el tiempo.

Aunque el español ya tiene sus 69 años, tratará de entregarse completamente al público durante su presentación, como suele realizar en cada uno de sus conciertos. Por su puesto viene con toda su banda para brindar un espéctaculo completo.

Por la calidad de sus letras, sus conciertos se vuelven divertidos y reflexivos al mismo tiempo.

Su voz ronca es el sello personal del artista. Con ella impregna cada una de sus canciones.

Varios críticos musicales coinciden en que la riqueza de su música está en la letra de sus temas, porque con mucho esmero hila sus vivencias y transporta al escucha a su mundo.

Sabina ha lanzado 18 discos de estudio, cinco álbumes en directo, siete recopilatorios, más de 10 libros y obtenido numerosos reconocimientos.