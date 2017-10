Joe Jonas se comprometió con la actriz de Game of Thrones, Sophie Turner

La noticia la dio a conocer nada menos que el propio protagonista. Joe Jonas , líder de la banda DNCE, publicó en su cuenta de Instagram una foto muy romántica de sus manos junto a las de su novia, Sophie "Sansa Stark" Turner , con la sorpresiva declaración "Ella dijo que sí". En la imagen se puede ver el anillo de compromiso en un primerísimo plano, prueba irrefutable de que la pareja ya está planeando su casamiento.

She said yes. Una publicación compartida por J O E J O N A S (@joejonas) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 10:39 PDT

El ex Jonas Brothers y la actriz de Game of Thrones fueron vistos por primera vez juntos en octubre de 2016, pero de allí en adelante no hicieron declaraciones sobre el noviazgo. En una entrevista con el Sunday Times en julio, Turner contaba que su corazón estaba ocupado, pero sin dar demasiados detalles: "Estoy en una relación, pero es una relación muy privada", expresó.

De hecho, una de las pocas imágenes de los novios que se subieron a las redes fue difundida por Nick Jonas - hermano de Joe -, quien en mayo capturó un momento de intimidad de la pareja y lo publicó en Instagram .