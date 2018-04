John Krasinski supera nuevos retos

El estadounidense John Krasinski aseguró en una entrevista con Efe que su película “Un lugar tranquilo”, que dirige y protagoniza con su esposa Emily Blunt, trasciende el género del terror.

“Para mí es mi metáfora favorita en el cine sobre lo que es ser padre”, señaló durante una entrevista en Miami.

“En esta cinta veo mis miedos, mis esperanzas y sueños sobre ser papá y el hecho de que la familia es tan importante es lo que la hace realmente aterradora”, agregó.

El filme se centra alrededor de una pareja con hijos pequeños que debe sobrevivir en un mundo atacado por monstruos sensibles al sonido. La diferencia entre la vida y la muerte está en la capacidad de mantener el silencio.

Krasinski reconoce que fue un desafío importante, no solo por tener que dirigir y actuar privado del elemento de la voz, una de las herramientas más útiles para el actor, sino además de superar el potencial campo minado que puede ser trabajar con Blunt, su esposa.

El director todavía no entiende cómo se lanzó a hacer sin saber casi nada sobre el cine de horror. “Siempre me dieron miedo (las películas de terror) y me di cuenta de que había sido ignorancia de mi parte”, reconoció.