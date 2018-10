John Lennon cumpliría hoy 78 años: 20 frases para recordarlo este día

John Lennon, considerado uno de los más grandes genios de la música, hubiera cumplido hoy 78 años. Este 9 de octubre se celebra un año más del nacimiento del ex integrante de The Beatles que creó y cantó verdaderos himnos a la paz, la amistad y al amor.

John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Reino Unido. Junto a The Beatles marcaron un reinado musical que no ha podido ser superado hasta el momento.

John Lennon y Yoko Ono, llegando a The Hit Factory, un estudio de grabación en Nueva York. (Foto: AP)

Aquí recordamos sus mejores 20 frases.

1. "Todo lo que necesitas es amor".

2. "Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz".

3. "Es tan ciego porque solo ve lo que quiere ver".

4. "No puedo creer que me condecoren. Yo creía que era necesario conducir tanques y ganar guerras".

5. "Algunos están dispuestos a cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora".

Starr, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, en 1965, cuando fueron condecorados con la Orden del Imperio Británico. (Foto: AP)

6. "Dirás que soy un soñador, pero no soy el único".

7. "Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día".

8. "La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes".

9. "1+1=John+Yoko. Matemática simple".

10. "Cada persona es el reflejo de la música que escucha".

11. "No importa que te ocultes tras una sonrisa y uses ropa linda, si algo no puedes ocultar es lo podrido que estás por dentro".

12. "Cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se de cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo hermoso y sin embargo la mayor parte de la audiencia duerme todavía.

13. "Yo no soy The Beatles, Paul no es The Beatles. The Beatles son The Beatles. Por separado, están separados. Momento a momento, así es que vivimos ahora. Apreciamos cada día y también le tenemos miedo. Podría ser el último día. Suena chistoso, pero cualquier día te podría atropellar un coche o algo así. Estoy empezando a apreciarlo".

14."Vivir es fácil con los ojos cerrados".

15. "Yoko inspira toda esta creación en mi. No es que ella me inspire las canciones. Ella ME inspira".

16. "Todo va a estar bien al final. Si no está bien, no es el fin".

Ed Sullivan,con The Beatles, durante la presentación del grupo en"Ed Sullivan Show," en New York. (Foto: AP)

17. "Ser rico no cambia tus experiencias de vida. La única diferencia, básicamente, es que no tienes que preocuparte por el dinero, la comida, tener un techo, etc. Pero todas las otras experiencias, emociones, relaciones son las mismas. Lo sé: fui rico y pobre y Yoko también.

18. No necesitas una espada para cortar flores.

19. "Mi nombre no es Beatle John. Es John Lennon".

20. "En mi vida solo he tenido dos amigos, Yoko y Paul".