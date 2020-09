John Lennon el músico convertido en mito

“Yo empecé la banda. Yo la disolví, es tan simple como eso”, diría John Lennon sobre la disolución de The Beatles, el grupo de rock que revolucionó la música en la década de los años 60 y con el que Lennon se convirtió en leyenda, un mito que se vio agrandado con su papel como referente contracultural y activista pacifista y tras su asesinato el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York.

Junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, Lennon protagonizó el fenómeno más grande de la historia de la música, integrando el grupo de rock por excelencia. Si “antes de Elvis no había nada”, como aseguró el músico de Liverpool, después de The Beatles nada volvió a ser igual ni nadie ha conseguido alcanzarles.

Medio siglo después el asunto de la separación de The Beatles sigue causando controversia: si el anuncio llegó con la publicación del primer disco en solitario de Paul McCartney, un mes antes del que sería el último disco publicado por la banda, Let it Be en 1970, el propio Lennon había anunciado que abandonaba el grupo unos meses antes, en septiembre de 1969.

Nunca reconoció que hubiera sido McCartney, con quien firmó a dúo la mayoría de los éxitos, el que hubiera puesto punto final a la trayectoria de los míticos The Beatles.

De icono musical a referente antibelicista

Una faceta que le costó el intento de deportación de Estados Unidos por parte del gobierno de Nixon y que el músico mostró con canciones como “Give Peace a Chance” o “Happy Xmas (War is Over)”, que alcanzaron una gran repercusión por su mensaje antibelicista.

Si su célebre afirmación “somos más populares que Jesús ahora” le supuso un enorme problema con grupos religiosos

y ultraderechistas, como el Ku Klux Klan.

El Gobierno de Estados Unidos le puso el punto de mira por sus mensajes antibelicistas contra la guerra de Vietnam, hasta tal punto, que siguen vivas las teorías conspirativas sobre su asesinato a manos de Mark David Chapman a la entrada de su apartamento en Nueva York, ciudad en la que residía desde el fin de The Beatles.

Casado en primeras nupcias con Cynthia Powell en 1962, con quien tuvo a su primogénito, Julian, en 1969 Lennon contrajo matrimonio con la artista Yoko Ono -madre de su segundo hijo, Sean, nacido en 1975-, quien influiría notablemente en su carrera artística, y con quien publicó los álbumes experimentales “Two Virgins” (1968), “Life in the Liones” (1969) y “Wedding Album” (1969), antes de debutar en solitario con el disco “John Lennon/Plastic Ono Band” en 1970.

“No creo en los Beatles. Sólo creo en mí”, dejó escrito en la canción “God” de su primer trabajo en solitario.