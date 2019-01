John Malkovich protagonizará obra de teatro inspirada en caso Harvey Weinstein

El actor John Malkovich regresará a un escenario de Londres por primera vez en más de 30 años en el papel protagonico de una nueva obra de teatro sobre un productor de Hollywood en desgracia, que recuerda al caso de Harvey Weinstein, informa Variety.

Malkovich interpretará a Barney Fein, el jefe de un estudio de Hollywood que cae en desgracia. El actor dijo a la radio de la BBC que, aunque el dramaturgo David Mamet utilizó el escándalo de Harvey Weinstein como inspiración, no se basa directamente en el acusado de abusar sexualmente de varias mujeres en la industria.

"Nada me sorprendería sobre el negocio del cine. ¿Pero podría ser Weinstein perdonado? Eso no depende de mí. Él no me hizo nada. Eso depende de los individuos cuyas vidas él afectó ", indicó Malkovich.

La obra que se llamará "Bitter Wheat" será dirigida por Mamet durante una temporada limitada del 7 de junio al 14 de septiembre en el Garrick Theatre de Londres.