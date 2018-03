John Wick: Nada lo detiene

Lee también

En 2014, Keanu Reeves dio vida a uno de los personajes que más lo enorgullecen: John Wick. En esa ocasión dio vida a un asesino a sueldo retirado que vuelve a la acción para vengarse de unos gangsters.Tres años después, el actor vuelve a la pantalla grande para volver a encarnar al legendario asesino.“Con la primera parte creamos algo realmente atractivo y la gente me pedía constantemente que hiciéramos otra”, dijo el actor citado por Efe.En “John Wick 2” el sicario regresa de su retiro debido a la amenaza de uno de sus antiguos socios, que planea hacerse con el control de un gremio de asesinos y que ha puesto precio a la cabeza del protagonista, en busca y captura por todo un ejército de criminales.“A John le dan palizas muy serias. Lo tiran por las ventanas, lo atropellan, le disparan... Supongo que es parte de su encanto. Nada le detiene y sigue luchando. Tiene ese deseo de seguir adelante. A pesar de estar cansado y magullado, se recupera rápido. Es una metáfora, intensificada y exagerada, de los retos diarios para cualquiera”, manifestó. Tanto la primera parte como la segunda han recibido muy buenos comentarios de la crítica. Sobre la secuela, Justin Lowe, de The Hollywood Reporter, dijo: “Reeves no decepciona; habita completamente a Wick canalizando su ira sobre las injusticias de la vida a través de una interpretación intensamente concentrada”.Otros destacan las escenas peligrosas, la velocidad y el estilo de la película.