Johnny Depp: El espíritu salvaje de Hollywood

Sin mucho por discutir, Johnny Depp es un actor que prefiere estar alejado de las cámaras rumeando su silencio y privacidad. Lastimosamente su vida personal y amorosa han sido la comidilla durante muchos años. Desde su controversial relación con Winona Ryder (con quien protagonizó "Edward manos de tijera") hasta llegar a Vanessa Pardis (la madre de su hija) y finalmente, Amber Heard. Con ella decidió casarse y justo cuando parecían ser la pareja perfecta llegó la demanda de divorcio de la mano con una disputa que llegó a tribunales.

Heard lo acusó de violento. Uno de estos supuestos episodios, salió a la luz en abril de este año cuando se dio a conocer un audio sobre un grave altercado de la pareja en Australia cuando llevaban tan solo un mes de casados y que acabó en el hospital.

"No encuentro el dedo. No soy capaz de encontrarlo". Esa angustiosa búsqueda es una de las que se escuchan claramente en un nuevo audio de una pelea entre Johnny Depp y Amber Heard que ha filtrado ahora el diario Daily Mail. En él se aprecian las consecuencias de una enorme lucha entre los actores que acabó entre botellazos y sangre, y en la que el intérprete de "Piratas del Caribe" acabó perdiendo un pedazo de dedo, según publicó El País.

Los actores estuvieron casados durante 15 meses, entre febrero de 2015 y mayo de 2016 y desde entonces llevan años enzarzados en graves acusaciones mutuas de abusos físicos y psicológicos que les han hecho enfrentarse en diferentes juicios aunque por el momento están en pausa debido a la pandemia por covid-19.

Frente a todas estas acusaciones, Winona su exnovia salió a su defensa ante un juez y puso en tela de juicio que la protagonista de "Aquaman" estuviera brindando declaraciones reales pues le resultaban "imposibles de creer". "No quiero llamar a nadie mentiroso, pero por mi experiencia con Johnny me es imposible creer que estas horrendas acusaciones son ciertas. Lo encuentro extremadamente desconcertante conociéndolo como lo conozco", admite la actriz de "Stranger Things" en su declaración judicial según publicó "The Blast".

"Conocí muy bien a Johnny hace años. Estuvimos juntos como pareja durante cuatro años y le veía como mi mejor amigo, tan cercano a mí como si fuera de mi familia. Cuento nuestra relación como una de las más significativas de mi vida. Entiendo que es muy importante que hable de mi propia experiencia", sigue en sus declaraciones Winona. El que para muchos de los fan del actor, fue el amor de su vida. Su romance duró cuatro años e incluso llegó a haber compromiso, Depp estaba tan enamorado que se hizo un tatuaje "Winona forever" (Winona por siempre). Se conocieron en 1989 con el rodaje de "Gran bola de fuego".

Aunque podría parecer que sí, su polémica vida personal no ha conseguido eclipsar su carrera en Hollywood. Donde ha conseguido desarrollar grandes personajes.

Admirador de Cantinflas

Tiene una profunda admiración por el actor Mario Moreno, conocido por su legendario personaje de Cantinflas. Muestra de ello es que le gustaría interpretarlo.

De acuerdo a Mario Moreno del Moral, nieto del llamado "Mimo de México", fue hace algunos años cuando Depp le confesó su deseo de interpretar a su abuelo. "Me dice que le gustaría personificar a Cantinflas. Yo estaba haciendo un documental a dos artistas españoles…", relató el joven a Ventaneando y agregó que Depp sabía mucho sobre la trayectoria del fallecido icono.