Johnny Depp: "Me empapaba en vodka por las mañanas"

En una conversación que se extendió durante 72 horas, Johnny Depp, de 55 años decidió a hablar con el periodista Stephen Rodrick de Rolling Stone, luego de que este le enviara 200 correos y gestionara durante un mes una entrevista con la estrella de Hollywood.

Refugiado en su mansión en Londres, el intérprete de Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe, el artista se mostró "divertidísimo, astuto e incoherente", en palabras de su entrevistador.

Johnny Depp habló sobre la "aguda depresión" que enfrentó tras su decepción amorosa y los problemas financieros que lo hundieron. "Caí lo más bajo que se podía", aseguró sobre lo turbulentos que han sido para él estos dos últimos años.

"El próximo paso era: 'vas a llegar a algún lado con los ojos abiertos y vas a salir de allí con ellos cerrados. No podía soportar el dolor en mi día a día. Es insultante decir que gastaba 30 mil dólares al mes en vino. Porque era mucho más", afirmó.

Otro de los gastos fue para tener un ingeniero en sonido que le narraba el guion por un auricular mientras grababa. Aunque el intérprete lo negó, aseguró que lo tenía porque le ayudaba a "crear la verdad", así él se esforzaba en la parte facial y no en el texto. "Si no hay verdad tras los ojos, da igual cuáles sean las putas palabras".

Depp señaló que una forma de salir de sus problemas fue salir de gira y escribir sus memorias en una máquina de escribir. "Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas", explicó llorando a Rolling Stone.

"Seguí intentando entender qué había hecho para merecer esto. He intentado ser bueno con todos, ayudar a todos, ser sincero con todos. La sinceridad es lo más importante para mí".

Las memorias que escribió fueron para recordar a su amigo, el periodista Hunter S. Thompson, a quien Depp encarnó en la versión cinematográfica de Pánico y locura en Las Vegas (1998). Thompson se suicidó en febrero de 2005.

Al morir, Johnny disparó sus cenizas con un cañón en lo más alto de Aspen, Colorado. Se decía que eso le costó $3 millones, pero él lo negó. "Costó cinco", afirmó. El actor habló de Jack y Lily Rose, sus hijos fruto de su relación con la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis. "Mi hijo ha oído historias sobre cómo he perdido todo mi dinero de boca de otros niños del colegio, y eso no es justo", contó emocionado.