Johnny Depp niega haber abofeteado a su exesposa por reírse de su tatuaje

Londres, 8 jul (EFE).- El actor estadounidense Johnny Depp ha negado haber abofeteado a su exesposa Amber Heard después de que ella se riera de uno de sus tatuajes, según expresó durante una audiencia judicial en el Reino Unido, donde ha interpuesto una demanda por difamación contra el tabloide "The Sun".

Depp, de 57 años, exige una compensación al diario por un artículo de 2018 en el que se le acusaba de golpear a su mujer, algo que el actor niega, aunque admite que en la época a la que se refiere el texto tenía problemas con el alcohol.

La abogada Sasha Wass, que representa a "The Sun", relató hoy ante el tribunal que Depp tuvo un tatuaje en su brazo en el que se leía "Winona forever" ("Winona para siempre", en inglés), que se grabó durante su relación con la actriz Winona Ryder.

Una vez rota aquella pareja, Depp modificó el tatuaje para que dijera "Wino forever" ("borrachuzo para siempre", en inglés coloquial).

"La señora Heard se rió de ese tatuaje", afirmó la abogada. "Usted, entonces, abofeteó a la señora Heard en la cara y esa fue la primera vez que ocurrió", agregó la letrada, que aseguró que el actor la abofeteó tres veces durante aquel episodio.

"No es cierto. Eso no ocurrió, no la golpeé", respondió el protagonista de películas como "Edward Scissorhands" (1990), "Sleepy Hollow" (1999) y la saga de "Pirates of the Caribbean".

Wass aseguró que tras supuestamente golpear a su esposa, Depp comenzó a llorar y habló por primera vez sobre "el monstruo, el alter ego que toma el control cuando estás bajo la influencia de la bebida y las drogas".

En una declaración escrita remitida con anterioridad al juez, Depp asegura que su exesposa le animaba a consumir alcohol y sustancias estupefacientes y que no apoyó sus esfuerzos para superar sus adicciones.

Heard, por su parte, ha presentado detalles sobre 14 ocasiones en las acusa a Depp de haberla golpeado, todas ellas negadas por el actor. EFE