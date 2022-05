Johnny Depp y Amber Heard: ¿alguno podría ir a prisión al terminar juicio?

Avanza el juicio por difamación entre el actor Johnny Depp y Amber Heard, quienes fueron esposos entre 2015 y 2016.



Cabe recordar que la protagonista de 'Acuaman' excribió un artículo en 'The Washington Post' en el que aseguraba que había sido víctima de violencia física y sexual, dando a entender que el agresor era su exesposo Johnny Depp.

Tras las consecuencias a raíz de la columna de Heard, Depp decidió demandar a su expareja por 50 millones de dólares por difamación. Mientras que la actriz lo contrademandó por 100 millones de dólares.

El juicio, que se estima dure varias semanas más, se está desarrollando en Fairfax, estado de Virginia, en EE. UU., ciudad donde se imprime el 'The Washington Post'. Por lo pronto, Johnny ya dio sus declaraciones y los jurados están escuchando los testimonios de Amber.

Mientras avanza la batalla legal entre las estrellas de Hollywood, muchos se peguntan qué pasaría si Johnny Depp gana o si, por el contrario, Amber Heard demuestra que sí fue víctima de violencia doméstica: ¿alguno podría ir a la cárcel?



De acuerdo con el abogado Vance Owen, entrevistado por 'Noticias Univision', aunque en el jucio se están revelando acusaciones muy fuertes de parte y parte, el único cargo que están evaluando los jurados es el de difamación, por lo que no habría lugar a otros 'delitos' que ameritan prisión.

"Un caso como este de difamación requiere que una persona diga algo falso de ti, y que esa falsedad sea publicada hacia terceros y dañe tu reputación... Si Amber Heard convence al jurado que ella realmente sí fue víctima de abuso no hay lugar para una difamación", exlplicó Owen.



En decir, si pierde Johnny, deberá pagarle a Amber los 100 millones de dólares de la contrademanda y los gastos que ella tuvo en abogados. Pero en caso de que Depp gane, será Heard quien deberá pagar los 50 millones de dólares, más los costos procesales que tuvo el actor.



Por lo tanto, al tratarse de una demanda civil y no penal, la solución del caso se da en términos monetarios y no de cárcel.