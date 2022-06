Johnny Depp y el guitarrista Jeff Beck lanzarán álbum juntos

En 2020, Jeff Beck y Johnny Depp lanzaron "Isolation", una versión de la canción de John Lennon, que sería la primera colaboración publicada por los artistas. Ahora han hecho oficial el lanzamiento de un álbum en conjunto titulado “18”, que llegará el 15 de julio.

El primer sencillo fue lanzado el pasado 9 de junio bajo el título "This Is A Song For Miss Hedy Lamarr", como un homenaje a la actriz e inventora austriaca Hedy Lamarr, escrita y compuesta por Johnny Depp.

Un total de 13 canciones forman parte del álbum, dos de ellas compuestas originalmente por Johnny Depp, que incluirá covers de “Death And Resurrection Show” de Killing Joke, “What’s Going On” de Marvin Gaye, “Stars” de Janis Ian, “Ooo Baby Baby” de The Miracles, “Time” de Dennis Wilson, "Isolation" de John Lennon, entre otras.

Antes del lanzamiento del álbum, Beck realizará una gira por Europa, con Johnny Depp como invitado especial, que iniciará el 19 de junio en el Festival de Blues de Helsinki y concluirá el 25 de julio en el teatro Olympia de París.

Hollywood Vampires

En 2015, Johnny Depp se unió con el cantante Alice Cooper y el guitarrista Joe Perry, para formar la banda de rock “Hollywood Vampires”, año el que lanzaron su álbum debut homónimo. Cuatro años después, en 2019, lanzaron su segundo álbum de estudio “Rise”, en el que Jeff Beck participó en la canción "Welcome to Bushwackers".