Jolie ¿sale con un agente inmoviliario?

Parece que todo era cuestión de tiempo, y ahora le toca a Angelina Jolie estar bajo los focos por sus supuestos romances.

De hecho, en menos de 15 días varias publicaciones estadounidenses han relacionado a la oscarizada intérprete con dos hombres diferentes: por una parte el actor Garrett Hedlund, y por otra, un agente inmobiliario mayor que ella.

Los primeros rumores, que comenzaron hace aproximadamente una semana, son los que relacionaban a Jolie con Hedlund. De hecho, incluso algunos portales estadounidenses y españoles han llegado a asegurar que fuentes cercanas a la actriz han confesado que “Angie disfruta mucho de la atención de Garrett. Él es como Brad Pitt, más joven y sexi”, un dato que activó alarmas.

En esta ocasión también fuentes anónimas, pero supuestamente cercanas a la actriz, aseguran que “está viendo a alguien”, pero que no es nada serio, sino que más bien sería “una persona adulta con la que pasar su tiempo y que le está siendo de gran ayuda”.

Sin embargo, la revista People asegura que la actriz y embajadora del alto comisionado de la ONU para los refugiados no está viendo a nadie en “absoluto” y que no parece que vaya a hacerlo en un futuro. “Ella (Angelina Jolie) está únicamente centrada en estar con sus hijos. Y no está interesada en salir con nadie”, zanjaba esta fuente. A pesar de todo no se ha pronunciado al respecto.

Sin confirmar

Medios internacionales como ET Canadá comenzaban a vincular a Jolie con un agente inmobiliario que se sitúa fuera del star system y que sería un poco más mayor.