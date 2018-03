Jomari Goyso: “Se nos ha olvidado que somos imperfectos”

La asesoría de imagen no faltará en “El Gordo y la flaca”, Jomari Goyso se unió como fashionista al programa de Univisión. Pero antes, se ganó el cariño del público como uno de los talentos estelares de Primer Impacto. Reconoció a La Prensa GRÁFICA que la moda lo estremece, aunque su corazón está en ayudar a su gente. Por ese motivo, su trabajo y las causas humanitarias van de la mano. En 2015, sin buscarlo, fue nominado a los premios Emmy por “Jomari Love”. En su carta de presentación destaca el haber trabajado con celebridades como Celine Dion, Kylie Jenner y Salma Hayek.

Disfruto las transformaciones emocionales de la gente. Tengo pasión por ayudar a la mujer y a los niños... por cosas que me han pasado.

¿Qué significa para ti unirte al programa?

No me lo esperaba. Cuando me dijeron (que estaría en “El Gordo y la Flaca”) fue una sorpresa. Pregunté si estaban de acuerdo Lili Estefan y Raúl de Molina, porque al final de cuentas es su programa. Me dijeron que sí y nada... muy emocionado. Es una apuesta nueva pero poco a poco vamos encontrando una química entre todos.

¿Qué veremos en “Moda y estilo con Jomari”?

A mí me gusta hablar de nuestra gente y de las cosas que se están usando, para que nuestro público vea las cosas de otra manera. Mi misión es poner una voz o una opinión a las cosas que están pasando en el mundo de la moda.

¿Cómo nace tu pasión por la moda?

Empecé por casualidad. Yo creo que todo se dio porque estaba destinado. Mi familia estaba dedicada a la ganadería y a la agricultura y yo empecé a estudiar plomería porque mi familia tenía una compañía. Pero a los 14 comencé a estudiar peluquería, porque de las cosas que mi papá me dejaba estudiar era lo que más me gustaba. Ahí me apasioné por la transformación de una persona, el visualizarla a futuro y ayudarla a cambiar. Así comencé a especializarme en todos los campos de la belleza e imagen.

Siempre trato de resaltar las bellezas naturales. Yo respecto que se hagan lo que quieran, pero defiendo y aplaudo a la gente que se ama como es. Jomari Goyso, crítico de moda

¿Cómo ves los famosos conceptos de belleza?

Vivimos en una época donde las redes sociales han exagerado las sensiblidades que todos tenemos. De alguna manera todos nos hemos expuesto al público. Ahora todos suben una foto para que el mundo la juzgue, lo que importa es la crítica que te hacen los seguidores, y esta muchas veces destruye la autoestima... se nos ha olvidado que somos imperfectos. Yo pienso que cuando a la gente le preguntas si eres bello, le estás dando el poder de destruirte. Hay que regresar a la autoestima y al trabajo personal, quererse uno mismo. Soy crítico de moda y yo siento que siempre respeto a la persona, yo nunca le diría a alguien: “Eres feo”. Le digo esto (vestimenta) no le queda bien, pero nunca la atacaría.

¿Qué opinas sobre las cirugías estéticas?

Lo que yo pienso es que una cirugía estética no cambia absolutamente cómo tú te sientes, jamás. Apuntas al quirófano porque no te gusta algo y sales del quirófano inseguro con otra cosa, creo que las cirugías estéticas son un poco consecuencia de las críticas de la gente. Ese es un camino que nunca lleva a un buen final porque de alguna forma no apruebas lo que tú ves en el espejo y estás desesperado por cambiarlo.

Ficha

Nombre:

Jomari Goyso

Origen:

La Rioja, España

Edad:

36 años

Trayectoria:

Ha trabajado para Vogue y Elle, Harper’s Bazar. En 2016 ganó el metropolitan Fashion Award como el mejor comentarista de moda de la TV estadounidense.