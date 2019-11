Jonas Blue: Un ritual hecho beat

Es uno de los DJ del momento. A sus 30 años Guy James Robin -mejor conocido en la industria musical como Jonas Blue- ha conseguido codearse con los grandes.

A lo mejor ya te ha pasado que al beat de sus canciones olvidas el estrés del día y es que es precisamente el ritmo de su música lo que ha marcado la diferencia en el mercado. El compositor originario de Londres, Inglaterra, es uno de los invitados para el Pepsi Music que se realizará el viernes 8 de noviembre a las 6:00 de la tarde.

El espectáculo será en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) y contará también con el talento electrónico de Cosmic Gate y Firebeatz. El aporte nacional estará a cargo de Rita Bunny y Walter DJ. Pepsi Music es un evento de Star Ticket y puedes adquirir tus entradas en Todo Ticket. General $35, Dance floor $55.

A velocidad vertiginosa

La popularidad de Jonas Blue comenzó a ascender gracias al gran éxito de su tema "Fast Car", junto a Dakota a quien conoció durante un show acústico en un local londinense.

Al ritmo del dance pop y tropical house lanzó su primer álbum en 2018 llamado "Blue" y desde entonces en las estaciones de radio temas como "What I Like About You" en colaboración con Theresa Rex, encabezan las listas de los favoritos.

Ha grabado con reconocidos artistas, en octubre de 2018 lanzó "Polaroid" y para esa ocasión se apoyó del talento de Liam Payne y Lennon Stella. Más de 100 millones de reproducciones acompañan al video oficial en Youtube.

"I see love", "Back & Forth", "Younger" y "Rise" son otros de sus más grandes éxitos. Con toda la buena racha sobre sus hombros, este año apostó a una nueva colaboración.

Rita Ora y Tiësto se unieron a Jonas Blue para "Ritual". La canción se presentó en junio de este año y quien la escucha simplemente no puede sacarla de su mente. Sobre cómo escoge las voces prodigiosas confesó: "Ahora mismo estoy en una posición privilegiada. En cierto modo busco talentos nuevos, en vocalistas quizás no tan conocidos pero que encajan bien con las canciones". La participación con artistas latinos no se queda atrás, en la salvaje "Wild" invitó a Chelcee Grimes, TINI y Jhay Cortez. "En mis sueños estás, este juego me vuelve a atrapar y me gusta no quiero escapar", dice parte del coro de este tema.

Con esfuerzo y dedicación Jonas Blue finalmente ha conseguido lo que tanto esperó, según detalló en entrevistas con sitios especializados como Los 40. Es en estas pláticas donde también ha revelado detalles sobre la creación de sus temas y lo paradójico que es para él -viniendo de una ciudad tan fría- acunar canciones con ritmos bastante tropicales y cálidos.

"Aún más contradictorio es el hecho de que donde creo mis canciones, en mi estudio, es oscuro y frío. Así que más raro es que surja este sonido veraniego que me sale", expresó el DJ que en 2016 fue nominado al premio "Best Push Act" por MTV Europe Music Awards.