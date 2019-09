Jorge Solís: El maestro hip hop de la nueva escuela

¿Qué es el hip hop? Para algunos es un baile, para otros una moda, pero para otro grupo es un estilo de vida. El hip hop teóricamente es un movimiento artístico que se originó en 1970 en New York y que se divide en cuatro elementos: El rap, djing, break y grafiti. Normalmente es asociado con la pobreza y el vandalismo por diferentes personas, tanto en El Salvador como a escala internacional por su vestimenta o por la elaboración de grafitis con aerosoles; cuando solo es una forma de expresión cultural.

Sabiendo esto, nos metemos en los zapatos de un bailarín profesional, él es Jorge Solís un joven dinámico y uno de los primeros estudiantes de la academia de baile "Newschool", donde se enseña la variedad de movimientos que se requiere para ser un bailarín de hip hop y muchas otros estilos de baile, esta academia es de las más reconocidas en El Salvador.

Los jóvenes que están dentro de la academia reciben clases a partir de las 5:00 de la tarde y dependiendo de su nivel, así será el tiempo invertido dentro de sus clases.

Ahora Jorge se desarrolla como maestro dentro de la academia enseñando diferentes rutinas, pasos básicos y diferentes coreografías de los variados estilos de música: popping, house, hype, dancehall, locking, break dance y waacking.

Solís asegura que la cultura hip hop le ha abierto muchas puertas y está agradecido con ello, ha sido juez en diferentes eventos especiales y ha representado a El Salvador en diferentes eventos internacionales.

"Soy parte de la cultura hip hop. Paz, unión, diversión y respeto, son los valores que me conforman como bailarín profesional", dijo durante la entrevista.

Muchas de las preguntas comunes que les hacen a los bailarines es ¿qué se siente bailar? Pues él confesó que es un conjunto de emociones pero sobretodo una combinación de felicidad y amor. Un amor que se siente solamente al bailar cuando es lo que te apasiona hacer y disfrutas haciéndolo.

El maestro de baile dice que no piensa que existe algo difícil al momento de bailar, porque considera que es como aprender a caminar. "Si se practica poco a poco se irá aprendiendo, pero claro algunas personas traen más facilidades que otras y algunos movimientos tienen un proceso de aprendizaje bastante largo y que requieren también de condición física", aclaró y prosiguió: "A los bailarines lo que más les gusta del proceso del baile es imponerse retos para poder lograrlo y así superar cualquier barrera que se tenga en la mente, yo cuando bailo solamente me propongo dar lo mejor de mi para superar lo que venga".

¿Cómo es viajar y representar tu país afuera?, se le consulta.

"Es como llegar a una jungla y no saber qué hacer porque es tanta la cantidad de personas profesionales que son muy buenos y todos los bailarines famosos y reconocidos del mundo que uno nunca piensa llegar a conocer están ahí. Pero todo esto me motiva a seguir creciendo y esforzarme por ser mejor bailarín para igualar el nivel de otros países que sí tienen mayor apoyo cultural, ellos tienen las mismas capacidades mentales y físicas que nosotros, lo que más me gusta es que ves la verdadera cultura hip-hop y me da orgullo estar ahí portando mi bandera que no es solamente de mi academia sino es la representación de todos los salvadoreños", dice Jorge.

El carismático joven deja un mensaje para todo aquel que desee ser parte de el mundo del baile pero que aún no se anima a empezar. "Yo los invito a que no se rindan el baile es práctica, constancia y dedicación, es algo de todos los días, algo que se vive. Si te gusta bailar sin importar lo que te guste, practicar debe ser tu meta diaria y con el tiempo se mejora y la vida te da sus frutos", aconsejó el talentoso joven y maestro de la academia de baile "Newschool".