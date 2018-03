José Luis Perales: “Quiero que se sientan felices”

Lee también

José Luis Perales se presentará mañana y el domingo desde las 8:30 de la noche en el Teatro Presidente, como parte de la gira que realiza para promocionar su último trabajo discográfico, denominado “Calma”. El cantautor español aprovechará la ocasión para dedicar sus mejores melodías al público salvadoreño luego de haber transcurrido 16 años de su última presentación en el país.“Quiero que se sientan felices, que sientan que la música les está devolviendo a los momentos más hermosos de su vida. Ojalá que cada una de las canciones que yo cante les traigan buenos recuerdos de su vida pasada, de algunos momentos especiales”, expresó el artista vía telefónica a LA PRENSA GRÁFICA.Perales reveló que durante su intervención en el escenario deleitará al público con las canciones “Te quiero”, “El velero llamado libertad”, “Me llamas”, “El amor” y otras del disco “Calma”. Este álbum fue lanzado el 22 de abril de 2016 y está compuesto por 10 canciones, en las que el artista, con una trayectoria artística de 40 años, conserva sus bellas letras.Además, comentó que la canción que más le satisface haber escrito es “Que canten los niños”, la cual ha servido para difundir la labor que desempeña la organización Aldeas Infantiles SOS en pro de la niñez. “Esa es la canción de la que más satisfecho he estado, no porque sea la mejor canción, sino porque es la que ha colaborado en una obra que me parece necesaria para los niños huérfanos de todo el mundo. Esa es mi canción más querida de todas”, aseguró Perales.El artista español de 72 años confesó que luego de 40 años dentro de la industria musical aún conserva la responsabilidad cada vez que sale al escenario y que hasta que canta la segunda canción se le quitan los nervios en el escenario.Asimismo, dijo que guarda buenos recuerdos del público salvadoreño (se presentó luego de los terremotos de 2001).“Recuerdo que dije antes de mi presentación: ‘Esta noche no vamos a escuchar más los ruidos de la tierra, vamos a escuchar música’”, relató.Luego de cantar en El Salvador, Perales cantará en otros países de Centroamérica y terminará su gira el 13 de marzo en México.