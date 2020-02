José Luis Perales: La gran noche del baladista de oro

El cantautor español José Luis Perales traerá al país sus "Baladas para una despedida", el tour se ha extendido por varios países de Latinoamérica incluyendo Puerto Rico y ahora, El Salvador.

Su velada en el país, la ofrecerá mañana en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) a las 8:30 de la noche. Los valores de las entradas son: Silla Ultra Platinum Numerada, $115; Silla Platinum Numerada, $85; Silla VIP Numerada, $65 y Preferencial (grada), $35 y puedes adquirirlas en Todoticket.

"Baladas para una despedida" representa para Perales el cierre de un ciclo que comenzó en 1973 cuando sus canciones comenzaron a sonar en la radio. Lo que muy pocas veces compartió es que él, en un principio, solamente quería escribir canciones para otras personas, no cantarlas, pero fueron unos productores quienes finalmente lo animaron a plantarse frente al micrófono.

"Yo estaba siempre pegado a una radio muy pequeñita y me fijaba si sonaba mi canción en Los 40 Principales... Y empezó a sonar. Era ‘Celos de mi guitarra’, en 1973", recuerda Perales y una vez más desempolva sus letras más queridas para ofrecerlas a su fiel público. Todas, conservadas en su último disco "Mirándote a los ojos (Recuerdos, retratos y melodías perdidas)", que lanzó en noviembre de 2019 y con el que simultáneamente anunció su gira de despedida.

Es de la mano de su hijo Pablo, quien es productor, que el artista de 75 años ha vuelto a grabar las más conocidas como "Te quiero", "Quisiera decir tu nombre", "Que canten los niños", "Un velero llamado libertad" y "¿Y cómo es él?".

"¿Y quién es él?"

Se convirtió en su canción infaltable, más bien no la más popular. "¿Y cómo es él?", originalmente, fue compuesta para que Julio Iglesias la interpretara, pero una vez terminada, la compañía de discos, previendo un éxito de ventas, lo obligó a cantarla. "No le des a Julio ni a nadie la canción porque puede ser un éxito, me dijeron, y me hicieron grabarla", aseguró y en efecto lo fue, el tema acabando de cumplir 37 años de haberse convertido en número 1.

"Es una canción que siempre la tengo que cantar, de lo contrario el público me mata?", dijo el veterano artista sobre la canción, que ha sido grabada también en las voces de Raphael y Marc Anthony, este último recibió elogios por parte de Perales ya que la describe como "fantástica".

"¿Y cómo es él?" fue incluida en el disco, "Entre el agua y el fuego", que publicó en 1982. "Marc la interpreta magistralmente, como si fuera suya. Creo que es mejor que la mía, sin duda", indicó el compositor de al menos unas 500 canciones, parte de la que disfrutarán en el concierto.