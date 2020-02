José Luis Perales se marchó con un equipaje de recuerdos

La cita era a las 8:30 de la noche y a los pocos minutos Two Shows reconfirmó su oferta de próximos espectáculos: Reik, Los Ángeles Azules, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Rafael y KISS pronto visitarán el país.

Sin más espera, el español consentido de la balada romántica subió al escenario con el carisma que lo caracteriza, muy pocas palabras y sus entrañables melodías.

A las 9:35 de la noche, apareció José Luis Perales con una reverencia al público y un gesto de abrazo. "Un velero llamado Libertad" fue el tema elegido en su repertorio para romper el hielo. Los asistentes lo ovacionan con este primer tema y automáticamente le siguió "Me llamas" y

"Sí..." un tema coreado a unísono.

Vestido completamente de negro y con un escenario que se dejó adornar con un juego de luces violetas y amarillas, "Canción de otoño" invitó a recordar.

Con una voz que parece haberse detenido en el tiempo, Perales cautivó con "Celos de mi guitarra", aquella canción que le dio la bienvenida a los escenarios en 1973. "Buenas noches El Salvador, he venido nuevamente, pero esta vez a despedirme. Aunque no de la música, porque seguiré haciendo música mientras este corazón siga latiendo", expresó después de su primer set.

"Quisiera contarte, que tengo llanto en la risa, que estoy muriendo de prisa, entre la tarde y la noche...", cantó así "Quisiera decir tu nombre".

Al filo de las 10:00 de la noche una pequeña pausa por parte del artista, hizo volver a repetir el inicio de una canción y el público le aplaudió. "Cosas de doña Asunción", merecía una entrada especial y el cantautor parece que estaba atento de cada detalle, algo fallaba y lo obligó a detenerse.

"Realmente estoy muy incómodo porque no oigo muy bien lo que estoy cantando, algo raro está pasando y no sé qué es. No es culpa de nadie... les pido unas disculpas", dijo el intérprete de 75 años mientras el público respondió con una lluvia de aplausos y gritos.

Y luego con toda cordialidad y con la experiencia de varias décadas que lo respalda interpretó "El amor" y "Y te vas".

"Hace muchos años sentí la necesidad de escribir canciones para otros artistas, a ver si se recuerdan de estas", dijo para referirse y anunciar "¿Por qué te vas?" y "Creo en ti" un tema que escribió junto a Miguel Bosé. No podía dejar de lado uno de los temas que cantó con Mocedades y es así como llegó "Le llamaban loca". De igual forma rindió homenaje a Raphael (que visitará también nuestro país) con "Frente al espejo".

El repertorio de canciones en este adiós incluyó también aquellas piezas que lo han acompañado en todo momento. "Hay canciones que las llevo como una cruz, pero nunca me las quise quitar", expresó el artista originario de Castejón para introducir la infaltable "¿Y cómo es él?".

"Balada para una despedida" fue una de las elegidas para el último bloque, al igual que "Amada mía", "Gente maravillosa", "Ella y él" y "Que canten los niños". Tras hacer otra reverencia y retirarse del escenario. Él no tardó en retornar y sellar el espectáculo con "Te quiero" faltando pocos minutos para las 11:00 de la noche cuando finalmente dijo el "adiós" que nadie quería, claramente conmovido a los salvadoreños.