José Luis Rodríguez "El Puma" agradeció a El Salvador

Con un espectáculo inolvidable José Luis Rodríguez "El Puma" cautivó los sentidos de su público Salvadoreño.

El artista se presentó por segunda ocasión en el país, tras 36 años de su última visita. "Para mí es un gusto acompañarlos esta noche, estoy agradecido con ustedes, con mi esposa, con mi familia, con todos los que oraron por mi, porque gracias a esas oraciones estamos aquí", dijo el cantautor de 76 años en sus palabras de bienvenida.

Con un emotivo video que reflejó su duro proceso para superar la fibrosis pulmonar," El Puma" dijo no saber cuanto tiempo más seguirá cantando. "Esta es la mejor gente, la mejor noche y ahora estamos aquí", expresó en el show de Crowne Plaza.

Frente a asistentes de todas la edades, desde que subió al escenario no podían esperar para escuchar los mayores éxitos y es así como "Dueño de nada". "Valió la pena, porque ganas no me faltan para recorrer las ciudades. El Puma está aquí", agregó.

"Amante eterna, amante mía" se escuchó y dijo dedicará a todos los que tienen el corazón dividido. Con un repertorio nutrido de clásicos, como "Amalia Rosa" y el "Himno a la alegría". Un popurrí de canciones despertó los sentimientos al incluir en él temas como "Voy a conquistarte ", "Silencio" y "Voy a perder la cabeza por tu amor".

La velada fue de lujo y también contó con el talento nacional de Jafet Jerez quien como telonera interpretó baladas románticas y demostró con temas como "Extrañame" y "Como tu mujer" por qué es una de las artistas más destacadas.