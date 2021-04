José Ron sufre picadura de alacrán y va a parar al hospital

El exitoso actor de telenovelas mexicano, José Ron, sufrió la picadura de un alacrán mientras disfrutaba de un fin de semana relajado junto a su familia.



“Fin de cargar pila”, escribió en un video que compartió en una su cuenta oficial de Instagram en la que se ve al galán disfrutando junto a su mascota en una piscina. Lo que nunca esperó fue que esa felicidad terminaría al ir a parar al hospital.



El actor de novelas como “Simplemente María”, “Muchacha italiana viene a casarse”, y “La mujer del Vendaval”, compartió la noticia en redes sociales.

Foto captura de pantalla de la historia en Instagram



“Les cuento que me picó este güey”, escribió en una historia en Instagram junto a la fotografía del alacrán. “Primera vez que me pica uno y neta no se siente nada chido”, agregó Ron.



Tras la picadura, José Ron fue a parar al hospital en donde recibió atención médica y se mantuvo en supervisión durante varias horas.

Por fortuna, el incidente no pasó a más y el actor aseguró que se encontraba bien y que hoy, lunes de abril, regresaría al set de grabación.



“Gracias a Dios todo muy bien y sin complicaciones”, finalizó.