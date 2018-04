Joseph Fiennes: “Es hora de que los hombres escuchemos”

Fue el Shakespeare de “Shakespeare in Love” o el comisario de “Enemy at The Gates”, pero en los últimos años ha sido la televisión la que ha brindado papeles más golosos a Joseph Fiennes, como el comandante Fred Waterford de “The Handmaid's Tale”, cuya segunda temporada alcanzará “nuevos niveles de horror”.

“Habrá nuevos personajes y excitantes líneas argumentales, pero el corazón de la segunda temporada reside en el viaje de resistencia y supervivencia de Offred (Elizabeth Moss), llevado a nuevos niveles de horror”, señaló Fiennes en una entrevista.

Sexto de seis hermanos, aunque tiene un gemelo, de una familia de artistas, Fiennes se considera “feminista” por educación. “Los hombres ya hemos hablado mucho. Es hora de que nos callemos y escuchemos la conversación”, aseguró.

La serie, basada en la novela homónima de Margaret Atwood, plantea un futuro en el que EUA es gobernado por un régimen teocrático y puritano que despoja a las mujeres de sus derechos y les obliga a poner su cuerpo y sus ovarios a disposición del “Estado”. Aclamada por público y crítica, fue también una de las triunfadoras en los Globos de Oro.

“Cualquiera que haya leído el libro puede ver paralelismos con el mundo real, tanto hoy como hace 34 años. Desde el principio de los tiempos ha habido regímenes fundamentalistas, leyes patriarcales y teocracias”, indicó Fiennes.

Casado y con dos hijas, ve muy positivo el movimiento “Times up” que ha surgido en Hollywood.

IMPLACABLE

En “The Handmaid's Tale”, Fiennes da vida al comandante Fred, un hombre poderoso, del régimen, a quien le asignan a Offred como criada y esclava sexual. “No puedo ver a mi personaje como malvado, es un tipo impulsado por la voluntad”, opina.