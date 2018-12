Juan Darthes y las denuncias que ha recibido por acoso y abuso sexual

Juan Darthés es su seudónimo. Juan Rafael Pacífico Dabul es el nombre del actor y cantante de tangos nacido en Sao Paulo, Brasil, el 28 de octubre de 1963, quien fue denunciado por Thelma Fardín de haberla violado en 2009 en Nicaragua.

El actor, quien interpretó al padre de 'Patito' en la serie juvenil 'Patito Feo', también hizo parte del elenco de otras producciones exitosas en Argentina como '009 Central', 'Soy Gitano' y 'Dulce Amor'.

En esta última compartió el estelar con Calu Rivero. Precisamente ella fue la primera actriz que denunció un hecho de violencia sexual por parte de Darthés.

Calu, la primera

"En carne propia", así se refirió a su experiencia con el acoso la actriz Calu Rivero, quien también hizo parte del elenco de 'Patito Feo'. Sin embargo, los hechos en su caso habrían ocurrido cuando ella protagonizaba 'Dulce amor' en 2012, junto con Darthés. La argentina dijo que el actor se propasaba en las escenas en que habían besos y en las de sexo. En una entrevista ella afirmó haberle expresado su molestia, sin embargo y a pesar de haber dicho que lo corregiría, continuó con los actos. Ella denunció en 2017 y él la demandó por daños y perjuicios.

La actriz Calu Rivero tuvo que renunciar a la producción por el acoso de Darthés, según contó. Foto: lacalurivero

Natalia Juncos

Ocurrió en 2005 cuando la actriz argentina compartía set con Darthés en una novela llamada "Se dice amor". La joven declaró ante Antena3 cómo fue el momento en que el actor la tocó.

"Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur, y me dice ‘Ay cómo me calentás’, me doy vuelta y me dice ‘mirá cómo me ponés’ y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta".

Anita Coacci

En febrero de este año, Anita Coacci, una actriz y cantante argentina también denunció a Juan Darthés por haberla hecho tocar su miembro y besarla a la fuerza.

Esto habría ocurrido en las grabaciones de la serie Gasoleros, en 1999. Así lo relató en una publicación de Facebook:

"En un parte de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la cual él cantaba, yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba cómo la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice “Mirá como me ponés”.

Thelma Fardín

La última en unirse al grupo de mujeres que denunciaron a Juan Darthes fue Thelma Fardín, quien este martes, por medio de un video, acusó al actor de haberla violado. El acto, según su versión, sucedió en 2009.

La actriz afirmó que gracias a las voces que ya habían hablado se motivó a poder contar su caso. Fardín denunció al actor ante la justicia de Nicaragua y espera que intervenga la argentina.

El actor se pronunció en Twitter negando las acusaciones que la actriz hizo este martes junto a la agrupación Actrices Argentinas.

Thelma Fardín (izq.) y Griselda Siciliani (der.), actrices de 'Patito Feo'. Siciliani hizo de la exnovia de Darthés en la serie. Foto: EFE