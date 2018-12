Juan Gabriel: exmánager anuncia una nueva fecha para su reaparición

Pese a que una serie de eventos ya se habían organizado para la supuesta reaparición de Juan Gabriel ante los medios este sábado 15 de diciembre, ahora Joaquín Muñoz, exmanager del Divo de Juárez, aseguró que ya no se dará para esta fecha, sino hasta el próximo año que el querido intérprete reaparezca ante todos. Lo dicho en la entrevista por Muñoz se ha vuelto viral en YouTube.

"Yo nunca he dicho que el día 15 va a aparecer. A partir del día 15 [...] A lo mejor el día 7 de enero, que es su cumpleaños. Él me dijo que hablara con los medios y que dijera si quieren hacer el Día Internacional de Juan Gabriel, porque en México no hay. Y que fuera el día 7, el día que nació, y reaparecer él", indicó Muñoz en declaraciones al programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo.

Durante la entrevista compartida a través de YouTube, Muñoz señaló que, aunque en primera instancia había indicado que el 15 de diciembre reaparecería Juan Gabriel, el cantante mexicano cambió de opinión y ahora planea regresar a su vida pública el día de su cumpleaños: el próximo 7 de enero de 2019.

"Está vivo, mi reina. Eso no sirve [el certificado de defunción]. Simona lo arregló, Simona es la nuera. Está vivo, yo acabo de estar con él [Juan Gabriel]. Sí hay evidencias porque yo habló con él, nos whatssapeamos. Yo tengo los escritos [...] Somos amigos, yo sé dónde está, yo soy el que paga todos los gastos", contó Muñoz en las declaraciones de 7 minutos de duración colgada en YouTube.

Sin embargo, el exmanager de Juan Gabriel dijo que a pesar de que El Divo de Juárez piensa que es la fecha ideal, todavía no puede confirmar que esa fecha volverá a los escenarios, y aseguró que todos los días tiene contacto con él. Aclaró también pormenores del día de su muerte. "¿Sabes cómo se pasó para México? Caminando por el puente", relató en el clip de YouTube.