Juan Gabriel: lugar, hora, eventos y todo lo que se sabe de la supuesta resurrección

A pocas horas de cumplirse el plazo de la presunta reaparición de Juan Gabriel, crece la expectativa entre los seguidores del cantante mexicano y surgen nuevas versiones sobre que habría fingido su muerte.

TESTIMONIOS

Joaquín Muñoz, ex mánager de Juan Gabriel fue el primero en afirmar que el cantante está vivo y en noviembre de este año, dio fecha de la supuesta resurrección.

Muñóz dijo que el artista mexicano simuló su muerte y reaparecerá en diciembre, pues ya se habría cansado de estar aislado y alejado de su público.

"Él simuló su muerte. Está en una casa, está bien, confortable y todo. El mes que entra nos vamos a dar cuenta. Está preparándose todo para que pasando el día 15 (de diciembre) aparezca públicamente. Está aburrido de como está, la situación que vive él es horrible", sostuvo.

"EXTRAÑO FUNERAL"

El artista mexicano Cristian Castro fortaleció la versión de Muñoz, al dejar abierta la posibilidad de que Juan Gabriel sigue vivo por lo extraño que fue su funeral. En entrevista con el programa "El gordo y la flaca"señaló: "La actitud fue muy extraña, que no lo velaran correctamente".

¿PRUEBAS FOTOGRÁFICAS?

Hace algunos días, la periodista Martha Figueroa compartió fotografías, presuntamente recientes del artista, las cuales -dijo- son pruebas fehacientes de que este no falleció el pasado 28 de agosto de 2016.

Las imágenes habrían sido captadas en el comedor de la casa de Juan Gabriel en el estado de Morelos. Una de ellas muestra al supuesto artista mexicano de espaldas, vestido con gorra, camisa y pantalón blanco.

En otra foto se ve al 'Divo de Juárez' lavando platos, también de espaldas y en una tercera imagen el supuesto cantante aparece de perfil ayudando a una mujer a bajar de un vehículo.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

Pese a estos rumores, existe un certificado de defunción que hace notar que la muerte de Juan Gabriel se debió a hipertensión, un historial de neumonía y la diabetes que padecía fueron factores en su deceso.

HEREDEROS

Asimismo, Iván Aguilera, el heredero universal del 'Divo de Juárez' , sigue luchando para acceder a la herencia, pues con el paso del tiempo han aparecido algunos hijos no reconocidos. También una amiga, Silvia Urquidi, dice que le pertenecen once de las casas del cantante, ya que se las dejó en testamento verbal, aunque no ha podido acreditarlo.

EVENTOS POR SUPUESTA REAPARICIÓN

A través de Facebook, se ha creado un evento que lleva por nombre "La Noche del Divo: Resurrección Tour", en donde seguidores del cantante podrán reunirse para pasar una velada amenizada con canciones de Juan Gabriel.

La reunión se realizará el próximo 15 de diciembre a partir de las 5:00 p.m. en el Salón ‘El Marrakech’, ubicado en el centro de la ciudad de México.

También se organizó el evento: “Tour Resurrección Juan Gabriel en Concierto”, el cual será en la Plaza de la Constitución a las 8:00 p.m.

Cabe destacar que los familiares de Juan Gabriel aseguran que la versión de que el artista mexicano reaparecerá porque está vivo, carece de veracidad.