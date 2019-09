"Juan Gabriel tocó muchas almas", dice Cristian Castro en la previa de su concierto

En una llamada telefónica en la que se mostró jovial y amable Cristian Castro compartió algunas de las experiencias que lo motivaron a hacer esta gira tan significativo para él. En "Mi tributo a Juan Gabriel" el intérprete de 44 años, también rinde homenaje al llamado "Príncipe de la Canción", José José.

Adelantó que para esta velada romántica, ha planeado hacer unos cambios especiales para poder cantarle al público nacional por más tiempo al que está habituado. Con una voz muy suave y que contrasta totalmente con la que se apodera del escenario, el hijo de Verónica Castro nos confió detalles sobre sus proximos proyectos.

¿Cómo están las expectativas para el concierto en El Salvador?

¡Pues altísimas! Hace mucho que no regreso y estoy con muchas ganas de estar ‘cumplidor’ con mis canciones, con un recorrido de lo que ha sido toda mi carrera y dejar muy satisfecho al público. Esa es mi expectativa, dar mi mejor esfuerzo tratando de hacer los ajustes necesarios para que tengan un show más extendido de lo normal. Generalmente canto -más o menos- como una hora 45 minutos y yo quiero cantar unas dos horas y media.

¿Qué podrá ver el público en este espectáculo?

Cantaré alrededor de unas 25 canciones, vamos a tener canciones de Juan Gabriel y también de José José. Ellos dos son muy importantes para este tour. Me voy a aventurar con algunas de sus canciones ese día y hasta que se cansen, me retiro (risas) y sino se cansan seguiré cantando. Tenemos unas luces increíbles, una banda espectacular, unos coros que cantarán un poquito conmigo. Para todos los románticos es una buena comunión ir a este show y me incluyo, porque a mi me gusta mucho lo romántico. Invitamos a todos las parejas, a toda la gente que venga a participar.

¿Qué reacción te provoca cuando interpretas unas de las canciones de Juan Gabriel?

Bueno, Juan Gabriel es la persona más importante que he conocido. Digamos que también es la persona más enigmática que he conocido en persona, después de Salvador Dalí. Juan Gabriel simboliza sobretodo a la madre, simboliza a las familias latinas. Tiene un sentimiento desbordado su carga musical, sus letras y no hay cómo describirlo, sabía tocar almas. Es un océano de canciones y sentimiento. Hay muchas (canciones) sobre su niñez, juventud, te deslumbra en cada una y eso es lo que lo hizo glorioso. Y yo me siento muy emocionado porque me siento como cuando estaba chiquitito que las escuchaba y las cantaba en el auto con mi abuelita y con mi mamá. Entonces cuando las canto en el escenario siento que estoy ahí de nuevo.

¿Cómo recuerdas a Juan Gabriel?

Juan Gabriel fue un personaje muy enigmático y sabio también. La verdad es que tocó muchas almas, muchísimas familias. Él hizo un verdadero estilo propio. A pesar de que cantaba muy bien los boleros románticos, los boleros baladas; finalmente creo que él le dio a México una verdadera identidad de la balada mexicana cuando adoptamos el bolero de Cuba, por ejemplo, y el de otros ritmos caribeños. Juan Gabriel vino a romper con eso. Vino a darnos un ritmo nuevo que no era el bolero, el estilo caribeño, que no era tango o chachachá... que no se parecía a nada. Quizá un poco a los rancheros pero nos vino a dar un ritmo para la gente, para los latinos. Creo que ahí descubrí que él era realmente cantautor con un estilo muy propio, un creador que era muy romántico, muy entrañable, de mucho vuelo y no vamos a dejar que se nos vaya. Me he puesto nostálgico porque la verdad estoy muy orgulloso de una persona así como él...

Si tuvieras la oportunidad de compartir escenario, en este concierto, con Juan Gabriel y con José José ¿cuáles de sus canciones te gustaría cantar con ellos?

Yo quisiera cantar con Juan Gabriel en El Salvador "Mi fracaso" e interpretaría esta canción que se llama "La más querida" y, con José José cantaría "Quiero perderme contigo" y "Gotas de fuego", con estas estaría bien servido.

Probablemente contigo interpretando estos temas la gente los recordará mucho...

¡Uf! Eso sería la gloria. El siglo XX nos deja sus canciones y vamos a estarlas recordando. La verdad es que son muy entrañables ellos dos.

Nos cuentas una anécdota con Juan Gabriel o José José...

¡Uh! Tengo muchas con ambos. Hemos ido a pasear en barco, a Disneylandia fuimos una vez con Juan Gabriel. Me recuerdo de ese viaje, fue un viaje en auto y me recuerdo que iba cantando, contando chistes y luego hubo una tormenta muy fuerte de nieve en la cual casi perdemos la vida porque chocamos en el camino. Él es una persona que quiere tanto mi familia y hay muchísimo que agradecer.

¿De todo este inmenso repertorio de canciones que tienes cuáles nos traes a este concierto?

Esta vez quiero cantarles "Simplemente tú" que es una canción muy sentimental, visceral, apasionada pero que también tiene triunfo. La voy a cantar con todo mi ser, literalmente y sobreactuada.

Ahora que es tendencia, ¿te gustaría que retomaran tu vida en una serie?

Se está preparando un reality de mi vida, muy pronto a través de Netflix se estará lanzando este reality show y es más o menos mi vida cotidiana, cosas que se puedan mostrar. Estará interesante para las personas que me siguen desde hace mucho y que están curiosos acerca de cómo he manejado mi vida, cómo estoy, cómo me preparo para las cosas... Ya saldrá más o menos en el 2020 a principios, calculo.

¿Te veremos en el teatro?

¡Uh! Qué más diera yo. Es más diera la vida por hacer teatro. Ojalá que haya una propuesta, me gustaría, sería divertidísimo y qué bueno que lo mencionas porque siento que soy histriónico y me llena mucho la parte actoral y teatral que se necesita para ser cantante.