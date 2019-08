Juanes quiere seguir aprendiendo

Recién salido del estudio de grabación, el cantante y compositor colombiano Juanes conversó con AP sobre su próximo álbum, su concierto en la capital mexicana en octubre y el premio a la Persona del Año que recibirá de la Academia Latina de la Grabación.

"El viernes pasado literalmente terminé mi última sesión de la grabación de mi nuevo álbum, se llama ‘Más futuro que pasado’ y va a salir a finales de año", dijo.

El álbum incluirá sus últimos sencillos "Pa’ dentro", "La plata" con Lalo Ebratt y "Querer mejor" con Alessia Cara, así como una colaboración con Sebastián Yatra que será lanzada en septiembre.

"La canción se llama ‘Bonita’ y está muy influenciada por el vallenato, que es uno de los géneros que a mí más me encantan, yo hice la canción en Los Ángeles", dijo sobre la canción con Yatra. "Una canción demasiado alegre conectada con la alegría, el amor, muy chévere", agregó.

Para el artista de 47 años, su nuevo álbum fue una oportunidad para experimentar con los sonidos de la música popular, especialmente la cumbia, la guasca y el vallenato que mezcló con su característica guitarra, además de elementos del rock y reggae.

“Creo que lo chévere es encontrar un propio lenguaje, sigo en esa búsqueda... nunca quiero perder la parte latina, la parte de las raíces es fundamental para poder tener una estructura seria”.



Juanes, cantautor Se reinventa

"He tenido la oportunidad de trabajar con diferentes productores, gente joven de otra generación, de otros géneros musicales. Ha sido como abrir la puerta un poco y sentir el aire fresco, volverme a reinventar y también compartir el conocimiento que yo he tenido durante estos años", agregó sobre la producción.

Tras haber sido galardonado con 23 Latin Grammy y dos Grammy a lo largo de su carrera, será honrado como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el 13 de noviembre en Las Vegas, un reconocimiento a sus más de 20 años de trayectoria y por sus labores benéficas a través de su fundación Mi Sangre, de educación y apoyo a víctimas de violencia.

"Me ratifica que soñar es demasiado importante, tener en la vida una razón de ser y una idea que proyectar y hacer realidad", señaló sobre los logros de su labor. "No significa que ya no quiera hacer más cosas, al contrario, quiero hacer más cosas y más cosas distintas, y quiero seguir experimentando y aprendiendo".

Además del honor de la Academia Latina, Juanes abrirá el último concierto de la gira "No Filter" de los Rolling Stones el 31 de agosto en Miami.