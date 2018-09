Judi Dench habló sobre Kevin Spacey: "Es un actor maravilloso"

La actriz británica Judi Dench, que ayer recibió el tercer Premio Donostia de la 66.º edición del Festival de San Sebastián, aprovechó para darle aliento a su colega Kevin Spacey, investigado por al menos ocho casos de agresión sexual en Estados Unidos y Reino Unido.

"No puedo aprobar de ninguna manera lo que dicen que ha hecho", señaló Dench, "no sé cuál es su situación y por lo que está pasando, pero creo que es un actor maravilloso y un buen amigo".

El nombre de Spacey salió a colación a raíz de una pregunta sobre los momentos más memorables de su trayectoria. La intérprete, de 83 años, recordó que después de morir su marido fue a Nueva Escocia a rodar la película "The Shipping News" (2001), junto al actor. "Estaba muy mal y él fue una ayuda inestimable para mí, me alegró la vida y me mantuvo al pie del cañón", afirmó.