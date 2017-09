Julia Louis-Dreyfus reveló que tiene cáncer de mama

Julia Louis-Dreyfus comunicó a través de sus cuentas de Twitter e Instagram una noticia sobre su estado de salud: la actriz fue diagnosticada con cáncer de mama.

Dreyfus reveló el diagnóstico a partir de un emotivo mensaje: "1 de cada 8 mujeres es diagnosticada con cáncer de mama. Hoy, yo soy esa", escribió la comediante, quien también puso el acento en la importancia de contar con un plan de salud acorde: "La buena noticia es que yo tengo un grupo de familiares y amigos que me apoyan. La mala es que no todas las mujeres son tan afortunadas, así que peleemos todas contra el cáncer y hagamos del plan universal de salud una realidad", subrayó la ex Seinfeld.

La actriz recibió el diagnóstico el día después de obtener su sexto Emmy consecutivo por su interpretación de Selina Meyer en Veep , cuya última temporada se estrenará el año próximo. En un comunicado difundido por la publicación Variety, HBO aludió al estado de salud de Dreyfus: "Nuestro amor y apoyo van hacia Julia y su familia en este momento. Tenemos la total seguridad de que podrá superar esto con la tenacidad y el espíritu que la caracteriza, y esperamos que se recupere", rezaba el mensaje.